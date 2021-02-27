Коронавірус приніс перемогу українському клубу над переможцем Ліги чемпіонів

Європейська гандбольна федерація винесла рішення щодо матчу Ліги чемпіонів між "Мотором" і "Кілем", який мав відбутися 10 лютого 2021 року. Після вивчення всіх обставин скасування зустрічі німецькій команді присудили технічну поразку 0:10, повідомив сайт ЄГФ.

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Нагадаємо, що спочатку матч української та німецької команди був перенесений на невизначений час через спалах коронавірусної хвороби в складі "Кіля" – чинного переможця Ліги чемпіонів. Перед грою з запоріжцями у кількох гравців "зебр" виявили COVID-19, після чого вся команда була поміщена на карантин.

"Мотор" / Фото: ГК "Мотор"

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Перший матч між командами відбувся 4 лютого. Тоді сильнішим виявився німецький клуб, зігравши з рахунком 34:23. Після технічної перемоги "Мотор" обійшов "Кіль" у турнірній таблиці своєї групи і посідає тепер 4-те місце.

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