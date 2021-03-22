Коронавірус не пустив українських фігуристів на чемпіонат світу

Україна не дорахувалася спортивної пари на чемпіонаті світу з фігурного катання, який стартує 24 березня в Стокгольмі. Перед вильотом до Швеції позитивний тест на коронавірус отримали Софія Голіченко і Артем Даренський.

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Таким чином, в змаганнях візьмуть участь чотири представники України – в одиночному катанні Іван Шмуратко і Анастасія Архипова, а також танцювальний дует Олександра Назарова / Максим Нікітін.

Дивіться інтерв'ю з Софією і Артемом на дніпровському телебаченні:

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На чемпіонаті світу будуть розіграні путівки на Олімпійські ігри 2022 року в Пекіні.

Раніше ми писали, що олімпійська чемпіонка з фігурного катання Катерина Боброва опублікувала пляжне фото з відпочинку на Мальдівах. Спортсменка сфотографувалася топлес.

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