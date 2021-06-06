Коронавірус не дав спортсменові виграти півтора мільйона доларів

Джон Рам впевнено лідирував на турнірі The Memorial і був близький до того, щоб заробити чималі гроші, але його зняли зі змагань через позитивний тест на COVID-19

Джон Рам був близький до перемоги / Фото: Instagram

Іспанський гольфіст Джон Рам не зміг закінчити турнір The Memorial в Огайо. Після проходження 18-й лунки Джону повідомили, що тест на коронавірус дав позитивний результат. На той час Рам лідирував з перевагою в шість ударів.

Читайте також: Найдорожчий спортивний сувенір – не на нашій планеті. Як таке сталося?

Рам претендував на призові в розмірі 1,67 мільйона доларів! І в разі перемоги виходив на друге місце в світовому рейтингу.

Surreal TV moment as six-stroke leader Jon Rahm learns he tested positive for COVID and Jim Nantz tries to make sense of it without knowing what Rahm & # 39; s been told pic.twitter.com/WvD6LmAlxs - Timothy Burke (@bubbaprog) June 5, 2021

PGA-тур тестував Рама з 31 травня, коли стало відомо, що він був у близькому контакті з зараженим коронавірусом. Протягом усіх днів аж до суботи, 5 червня, результати тестування були негативними. Тепер гольфіст не може з'являтися на публіці до 15 червня. І не зможе як слід підготуватися до US Open.

Дивіться також: Гарячі фото гольфістки, що пішла в модельний бізнес