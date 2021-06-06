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Коронавірус не дав спортсменові виграти півтора мільйона доларів

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
6 червня, 15:42
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Джон Рам впевнено лідирував на турнірі The Memorial і був близький до того, щоб заробити чималі гроші, але його зняли зі змагань через позитивний тест на COVID-19
Джон Рам був близький до перемоги
Джон Рам був близький до перемоги / Фото: Instagram

Іспанський гольфіст Джон Рам не зміг закінчити турнір The Memorial в Огайо. Після проходження 18-й лунки Джону повідомили, що тест на коронавірус дав позитивний результат. На той час Рам лідирував з перевагою в шість ударів.

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Рам претендував на призові в розмірі 1,67 мільйона доларів! І в разі перемоги виходив на друге місце в світовому рейтингу.

PGA-тур тестував Рама з 31 травня, коли стало відомо, що він був у близькому контакті з зараженим коронавірусом. Протягом усіх днів аж до суботи, 5 червня, результати тестування були негативними. Тепер гольфіст не може з'являтися на публіці до 15 червня. І не зможе як слід підготуватися до US Open.

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