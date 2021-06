Коронавірус не дав спортсменові виграти півтора мільйона доларів

Іспанський гольфіст Джон Рам не зміг закінчити турнір The Memorial в Огайо. Після проходження 18-й лунки Джону повідомили, що тест на коронавірус дав позитивний результат. На той час Рам лідирував з перевагою в шість ударів.

Рам претендував на призові в розмірі 1,67 мільйона доларів! І в разі перемоги виходив на друге місце в світовому рейтингу.

Surreal TV moment as six-stroke leader Jon Rahm learns he tested positive for COVID and Jim Nantz tries to make sense of it without knowing what Rahm & # 39; s been told pic.twitter.com/WvD6LmAlxs