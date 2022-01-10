Китайцям заборонили рятувати олімпійців! Хто відповість за смерть?

У разі ДТП під час Ігор-2022 городянам рекомендується чекати прибуття на місце відповідних служб та дотримуватися дистанції

Олімпійцям краще не потрапляти в ДТП / Фото: Колаж: Сьогодні

Жителям Пекіна заборонено надавати допомогу олімпійському транспорту у разі дорожньо-транспортних пригод. Із такою забороною виступила поліція столиці Китаю.

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Містяни були попереджені, що у разі надання допомоги буде створено ризик ізоляції спортсменів.

"У разі дорожньо-транспортних пригод зі спеціальними транспортними засобами для зимових Олімпійських ігор, будь ласка, зверніть увагу на дотримання безпечної дистанції", – йдеться у повідомленні Бюро з управління дорожнім рухом Пекіна.

У разі виникнення позаштатних ситуацій на дорозі рекомендується чекати на прибуття на місце відповідних служб, повідомляє Матч ТБ.

Цікаво, хто понесе відповідальність, якщо після ДТП помре спортсмен через те, що йому не нададуть допомоги.

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Олімпійські ігри у Пекіні відбудуться з 4 по 20 лютого 2022 року.

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