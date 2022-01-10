Китайцям заборонили рятувати олімпійців! Хто відповість за смерть?

Жителям Пекіна заборонено надавати допомогу олімпійському транспорту у разі дорожньо-транспортних пригод. Із такою забороною виступила поліція столиці Китаю.
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Містяни були попереджені, що у разі надання допомоги буде створено ризик ізоляції спортсменів.
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"У разі дорожньо-транспортних пригод зі спеціальними транспортними засобами для зимових Олімпійських ігор, будь ласка, зверніть увагу на дотримання безпечної дистанції", – йдеться у повідомленні Бюро з управління дорожнім рухом Пекіна.
У разі виникнення позаштатних ситуацій на дорозі рекомендується чекати на прибуття на місце відповідних служб, повідомляє Матч ТБ.
Цікаво, хто понесе відповідальність, якщо після ДТП помре спортсмен через те, що йому не нададуть допомоги.
Олімпійські ігри у Пекіні відбудуться з 4 по 20 лютого 2022 року.
Раніше ми писали, що через мороз і коронавірус організатори планують відкрити Ігри-2020 лише за 100 хвилин. Головним режисером шоу став Чжан Імоу, який знімав "Будинок літаючих кинджалів" на Прикарпатті.
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