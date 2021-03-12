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Китай готовий вакцинувати всіх учасників Олімпіади в Токіо та Пекіні

12 березня, 11:02

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

МОК підтримав ініціативу і готовий оплатити вакцину

Китай запропонував випустити додаткову партію вакцин від коронавірусу для учасників Олімпіад 2021 і 2022 років. Про це повідомив президент міжнародного олімпійського комітету Томас Бах. Нещодавно Баха переобрали главою МОК .

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"МОК отримав пропозицію від оргкомітету Ігор-2022, яка полягає в тому, щоб зробити додаткову кількість вакцин, які можуть бути використані для обох Олімпіад – в Токіо та Пекіні" , – розповів Бах.

За його словами, процедура буде здійснена через міжнародні федерації або безпосередньо з країнами, які визнали китайські вакцини.

"МОК заплатить за ці додаткові дози вакцин, причому не тільки для олімпійських, але і паралімпійських команд. Додатково до цього МОК заплатить ще за кожні дві дози, щоб забезпечити ними представників приймаючих країн, які цього потребують", – підкреслив президент МОК.

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Нагадаємо, терміни літньої Олімпіади в Токіо змістили на період з 23 липня по 8 серпня 2021 року. Зимова Олімпіада в Пекіні пройде з 4 по 20 лютого 2022 року.

Якщо спортсмени пройдуть вакцинацію, то МОК може скасувати свої жорсткі обмеження для атлетів в Токіо. Зараз вони такі:

  • Спортсмени повинні будуть використовувати мобільний додаток, за допомогою якого будуть відправляти звіти про стан свого здоров'я. Ця інформація буде передаватися місцевим органам охорони здоров'я.
  • В олімпійському селищі атлети повинні будуть максимально уникати фізичного контакту з оточуючими, а також дотримуватися дистанції в два метри.
  • Атлетам заборонено відвідувати змагання в якості глядачів.
  • За два тижні до поїздки в Токіо спортсмени повинні надати негативний результат тесту на коронавірус.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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Олімпійські ігри вакцина Олімпіада-2022 МОК Олімпіада-2020

Джерело: ТАСС

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