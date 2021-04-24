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Китаєць виграв право захищати кольори України на Олімпіаді в Токіо

24 квітня, 17:11

Олег Люлька Олег Люлька

Уродженець Пекіна з українським паспортом Коу Лей в Португалії виборов олімпійську ліцензію в настільному тенісі – в Ріо-2016 він уже був близький до медалі

/ Фото: Reuters

33-річний українець китайського походження Коу Лей виборов ліцензію на літню Олімпіаду в Токіо в настільному тенісі. Це сталося на відбірковому турнірі в Португалії, у вирішальному матчі якого Коу Лей обіграв представника Румунії Рареса Сіпоса з рахунком 4:2 (11:9, 11:7, 11:9, 4:11, 5:11, 11:6).

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Після виграшу перших трьох партій Коу Лей почав нервувати і отримав жовту картку, але зібрався і довів поєдинок з румуном за путівку на ОІ до перемоги, повідомляє Федерація настільного тенісу України.

Відзначимо, що Коу Лей народився в 1987 році в Пекіні. В Україну переїхав 2005 року на запрошення донецького клубу. Перед Олімпійськими іграми-2008 отримав українське громадянство.

"Я родом з Пекіна, у нас багато центрів, де можна займатися спортом. З восьми років я відвідував спортивний зал, щоб пограти в настільний теніс, – розповідав раніше "Сьогодні" Коу Лей. – Мені подобалося, і я вирішив, що пов'яжу з цим своє життя. Правда, потім я виріс, вступив до університету і спорт відійшов на другий план. Але якось друг запропонував мені пограти за український клуб... Якби я виступав за Китай, я б ніколи не зміг виступити на Олімпіаді, оскільки в збірній Китаю з настільного тенісу дуже висока конкуренція. А Україна дала мені шанс".

Додамо, що Коу Лей є бронзовим призером Європейських ігор-2015 Баку. На Олімпіаді-2008 в Пекіні вже в першому раунді поступився супернику з Конго, а на Іграх-2016 в Ріо здолав три етапи, програвши в 1/8 фіналу візаві з Португалії.

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настольний теніс Олімпіада-2020 Коу Лей

Джерело: Сегодня|Спорт

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