Карлсен – Непомнящий: пряма трансляція другої партії

Дивіться в онлайн режимі матч за звання чемпіона світу з шахів. Титул захищає норвезький гросмейстер

Битва за шахову корону / Фото: fide.com

У Дубаї сьогодні продовжиться матч за звання чемпіона світу з шахів. Чинний чемпіон Магнус Карлсен (Норвегія) грає з претендентом Яном Непомнящим (Росія).

Вчора перша зустріч шахістів завершилася нічиєю на 45-му ходу. Початок другої партії о 14.30.

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Пряма трансляція матчу

Карлсен – Непомнящий

Регламент

Заплановано 14 класичних партій. Контроль часу: 120 хвилин на 40 ходів, потім 60 хвилин на 20 ходів та 15 хвилин до кінця партії з додаванням 30 секунд на кожен хід, починаючи з 61 ходу.

У разі нічийного результату матчу проводиться тай-брейк: 4 партії з контролем часу 25 хвилин + 10 секунд на хід. Якщо рахунок залишається рівним, то грають 2 партії з контролем 5 хвилин + 3 секунди на хід, і далі за необхідності ще 4 бліцматчі з 2 партій. Якщо 10 партій не виявлять переможця, то грає вирішальна партія (армагедон), у якій білі (колір визначає жеребкування) мають 5 хвилин, чорні – 4, з додаванням 2 секунд після 61-го ходу, нічия на користь чорних.

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Ігрові дні: 26-28, 30 листопада, 1, 3-5, 7-8, 10-12, 14 грудня. Тай-брейк: 15 грудня.

Тест. Десять цікавих фактів про шахи

Призовий фонд

2 мільйони євро. Переможець отримує 60%, якщо перемогу буде досягнуто на тай-брейку – 55%.