Карлсен – Непомнящий: пряма трансляція восьмої партії

Чемпіон світу веде у рахунку після семи зіграних партій. Претенденту обов'язково потрібно грати на перемогу

Чемпіон Карлсен проти претендента Непомнящого / Фото: fide.com

У неділю, 5 грудня, у Дубаї продовжиться матч за звання чемпіона світу з шахів. Норвежець Магнус Карлсен захищає свій титул у поєдинку проти росіянина Яна Непомнящего.

Вчора відбулася сьома партія битви у Дубаї. Претендент із РФ Ян Непомнящий та норвежець Магнус Карлсен зіграли внічию. Рахунок у матчі став 4:3 на користь норвежця.

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Карлсен vs Непомнящий:

пряма трансляція

Регламент

Заплановано 14 класичних партій. Контроль часу: 120 хвилин на 40 ходів, потім 60 хвилин на 20 ходів та 15 хвилин до кінця партії з додаванням 30 секунд на кожен хід, починаючи з 61 ходу.

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У разі нічийного результату матчу проводиться тай-брейк: 4 партії з контролем часу 25 хвилин + 10 секунд. Якщо рахунок залишається рівним, то грають 2 партії з контролем 5 хвилин + 3 секунди на хід, і далі за необхідності ще 4 бліцматчі з 2 партій. Якщо 10 партій не виявлять переможця, то грає вирішальна партія (армагеддон), у якій білі (колір визначає жеребкування) мають 5 хвилин, чорні – 4, з додаванням 2 секунд після 61-го ходу, нічия на користь чорних.

Ігрові дні: 7-8, 10-12, 14 грудня. Тай-брейк: 15 грудня.