Капітан української команди розлучився з колишньою ескортницею-фанаткою Путіна

Кіберспортсмен NAVI Кирило Михайлов не прокоментував війни в Україні, але попрощався зі своєю проросійською дружиною

Кирило Михайлов пробув у шлюбі з Лікою лише чотири місяці

Військова агресія Росії проти нашої країни згуртувала спортсменів навколо України. Окрім того, дії армії РФ спровокували тотальну ізоляцію російських спортсменів.

На роздоріжжі тривалий час залишалася українська кіберкоманда NAVI. У складі її колективу CS:GO грає троє росіян, у тому числі капітан Кирило Boombl4 Михайлов.

Реклама

Читайте також: Український спортсмен, який виступає за росіян, показав розгромлений будинок у Бучі

З початку повномасштабної війни спортсмен відмовчувався про агресію своєї країни, а його дружина взагалі підтримала Путіна та Росію. Сьогодні ж стало відомо, що Михайлов вирішив розлучитися зі своєю дружиною Лікою, про що вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

"Розлучення з Бумичем. Жодних подробиць не буде, смішити народ ми не хочемо. Жодних претензій один до одного немає. Причина: не сумісні. Звучить як діагноз. Багатьох хвилює матеріальна сторона питання. Ми особливо не витрачалися, ніякої нерухомості не купували, накопичували на пентхаусі. Всі гроші були у Кирила і лишаються. В мене до них доступу ніколи не було. Зі шлюбу нічого не поимела, ні на що не претендую. Питання закрите. Я до шлюбу писала, що сама не бідна. Мені дуже шкода. Все могло бути так оху*нно. Я вірила, що це завжди. Жаль, що тільки я".

Реклама

Зазначимо, що Кирило зробив Ліці LiQuee пропозицію у листопаді минулого року після перемоги на PGL Major Stockholm. Пара розписалася у січні 2022 року. Також фанати з'ясували, що раніше дівчина працювала в ескорті та була порноактрисою.

До слова, NAVI заявляла, що відмовиться від російських спортсменів. Однак на турнірі на ESL Pro League Season 15 по CS:GO у її складі, як і раніше, виступали три представники РФ.