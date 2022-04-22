Капітан української команди розлучився з колишньою ескортницею-фанаткою Путіна

Військова агресія Росії проти нашої країни згуртувала спортсменів навколо України. Окрім того, дії армії РФ спровокували тотальну ізоляцію російських спортсменів.
На роздоріжжі тривалий час залишалася українська кіберкоманда NAVI. У складі її колективу CS:GO грає троє росіян, у тому числі капітан Кирило Boombl4 Михайлов.
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З початку повномасштабної війни спортсмен відмовчувався про агресію своєї країни, а його дружина взагалі підтримала Путіна та Росію. Сьогодні ж стало відомо, що Михайлов вирішив розлучитися зі своєю дружиною Лікою, про що вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.
"Розлучення з Бумичем. Жодних подробиць не буде, смішити народ ми не хочемо. Жодних претензій один до одного немає. Причина: не сумісні. Звучить як діагноз.
Багатьох хвилює матеріальна сторона питання. Ми особливо не витрачалися, ніякої нерухомості не купували, накопичували на пентхаусі. Всі гроші були у Кирила і лишаються. В мене до них доступу ніколи не було.
Зі шлюбу нічого не поимела, ні на що не претендую. Питання закрите. Я до шлюбу писала, що сама не бідна. Мені дуже шкода. Все могло бути так оху*нно. Я вірила, що це завжди. Жаль, що тільки я".
Зазначимо, що Кирило зробив Ліці LiQuee пропозицію у листопаді минулого року після перемоги на PGL Major Stockholm. Пара розписалася у січні 2022 року. Також фанати з'ясували, що раніше дівчина працювала в ескорті та була порноактрисою.
До слова, NAVI заявляла, що відмовиться від російських спортсменів. Однак на турнірі на ESL Pro League Season 15 по CS:GO у її складі, як і раніше, виступали три представники РФ.