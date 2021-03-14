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"Якого біса вони прибирають груди?!" Сексуальна гольфістка розкритикувала новий бюст Лоли Банні

14 березня, 18:17

Олег Люлька Олег Люлька

Пейдж Спіранак, що влаштувала сексуальну революцію в гольфі, кипить від обурення

Сексапільна американська гольфістка Пейдж Спіранак розкритикувала зміна образу Лоли Банні у фільмі "Космічний джем 2". Творці фільму навмисно зменшили груди мультиплікаційного персонажа.

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"Режисер хотів, щоб вона була менш сексуальною і видавалася сильнішою. Тому він вирішив позбавити персонажа всякої жіночності. Вона одягнена в звичайні шорти і мішкуваті футболки. Вони вважають, що не можна бути сексуальним і сильним одночасно. А щоб видаватися сильним, потрібно бути більш мужнім. При цьому не можна хвалитися своїми формами і тілом. Я ненавиджу це"

"Жінки можуть бути сильними, сексуальними і могутніми. Це мультиплікаційний персонаж, якого біса? Вони прибирають груди Лоли Банні, а що маємо відчувати ми, жінки з великими грудьми? Подивіться на оригінальний фільм. Вона була симпатичною. Коли вона переосмислила себе і сказала Багзу Банні не називати її дитиною, це було яскравою подією для мене, трирічної дівчинки", – цитує Пейдж Спіранак The Sun

Нагадаємо, що американська гольфістка Пейдж Спіранак вважається однією з найкрасивіших представниць свого виду спорту. Красуня навіть отримувала погрози за зайву сексуалізацію гольфу. Проте, дівчина не злякалася нападів суспільства, продовжуючи поєднувати професійну спортивну кар'єру і модельний бізнес.

Дивіться яскраві фото Пейдж Спіранак

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