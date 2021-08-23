Усик привітав, Ломаченко – ні: як українські спортсмени відзначають День прапора України

Українські спортсмени приєдналися до святкування Дня прапора України. Традиційне свято відзначається щорічно з 2004 року за день до Дня незалежності України

Українські спортсмени святкують День прапора / Фото: Instagram

З національним святом привітали багато наших спортсмени – від олімпійського чемпіона Токіо Жана Беленюк до першого українського гонщика у Формулі-4 Івана Пекліна.

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Втім, поки до святкування Дня прапору не приєдналися такі зірки як Василь Ломаченко та Ярослава Магучіх. А дружина Андрія Шевченка відразу привітала з Днем незалежності.

Жан Беленюк (греко-римська боротьба)

Денис Беринчик (бокс)

Іван Пеклін (автогонки)

Анастасія Бризгіна (легка атлетика)

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Ольга Біблік (легка атлетика)

Аліна Акобія-Гришина (вільна боротьба)

Олексій Новіков (стронгмен)

Ігор Радівілов (спортивна гімнастика)

Марина Бех-Романчук (легка атлетика)

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Вероніка Марченко (стрільба з лука)

Ксенія Сидоренко (синхронне плавання)

Олександр Усик (бокс)

Дар'я Білодід (дзюдо)

Олег Верняєв (спортивна гімнастика)

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Анна Рижикова (легка атлетика)

Єлизавета Яхно (синхронне плавання)

Анна Різатдінова (художня гімнастика)

Аніта Серьогіна (карате)

Мар'яна Іванишина (футбол)

Андрій Пятов (футбол)

Лілія Подкопаєва (спортивна гімнастика)

Дмитро Чумак (важка атлетика)