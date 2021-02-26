"Як схуднути швидко, Google?" Українська красуня розсмішила своїх фанатів

Одна з найкрасивіших спортсменок України Юлія Левченко напередодні приходу весни задала питання, яке хвилює багатьох жінок, так і чоловіків.

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"Ok, Google. Як схуднути швидко?", – підписала свою фотографія Юля в Instagram.

Цим питанням спортсменка тільки розсмішила своїх підписників, адже тіло дівчини просто ідеальне.

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Юлія Левченко увійшла до складу збірної України на чемпіонат Європи з легкої атлетики в закритих приміщеннях. Турнір пройде в польському Торуні з 4 по 7 березня.

Левченко – срібна призерка чемпіонату світу 2017 року на відкритих стадіонах. Також вона брала "срібло" і "бронзу" континентальних першостей в залах.

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Юля вважається однією з найкрасивіших спортсменок України і з цим важко не погодитися.

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Восени Левченко підкорила Говерлу і прокотилася на найдовшому троллеї України. Відзначимо, що довжина троллея становить 1130 метрів з перепадом висоти більше 190 м.

Юлія Левченко прокатилася на найдовшому тролеї України Відео: Instagram

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