Як "діамантовий" українець злетів вище всіх в Італії і виграв перший турнір

Український стрибун у висоту Андрій Проценко виграв міжнародний турнір в італійському місті Удіне. Для перемоги нашого легкоатлету вистачило висоти 2,28 м, яку він взяв з другої спроби. Відео своєї чемпіонської спроби переможець "Діамантової ліги" Проценковиклав в Instagram.

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В Італії Андрій ставив планку на 2,32 метра, проте ця висота йому поки не скорилася. "Непоганий початок сезону", – відгукнувся про свою перемогу Проценко. В Удіне українець зміг випередити кубинця Луїса Енріке Зайаса – 2,24 м, і пуерто-ріканца Луїса Кастро Ріверу – 2,20.

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Нагадаємо, що українська прима стрибків у висоту Ярослава Магучіх виграла жіночі змагання в Удіне, підкоривши планку на висоті рівно два метри. Магучіх намагалася подолати висоту 2,03 м, щоб оновити рекорд України в приміщенні. Однак планка не встояла.

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Відзначимо, що головним стартом зимового сезону у легкоатлетів є чемпіонат Європи, який з 5 по 7 березня пройде в Польщі.

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