Як "ангел" з Уралу став прототипом Шрека: історія легендарного рестлера

Навесні 2010 року Шрек отримав зірку на голлівудській "Алеї слави", а також увійшов до сотні найвідоміших персонажів нашого століття. Цей мультяшний добродушний герой полюбився і дітям, і дорослим. Кажуть, його зовнішність змалювали з відомого французького рестлера Моріса Тійє. Вони і справді дуже схожі, хоча кіностудія і не коментує цю історію.

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Моріс Тійє народився восени 1903 року на Уралі у французькій родині. Батько був інженером на залізниці, а мама працювала вчителькою. У дитинстві Моріс нічим не відрізнявся від однолітків.

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А проблеми у хлопця почалися у підлітковому віці. На той час батько помер, а мама повернулася до Франції. Там Морісу і діагностували акромегалію – захворювання, в результаті якого кістки людини розростаються і товщають, особливо в лицьовій частині.

Незважаючи на прогресуючу хворобу Моріс вступив до університету на юриста, успішно грав у регбі. Але проблеми з голосовими зв'язками змусили Тійє відмовитися від мрії стати адвокатом. Він пішов механіком на флот.

Долю Моріса круто змінило випадкове знайомство в 1937 році – з професійним рестлером з Литви Каролісом Пожелою. Той відразу відзначив надзвичайну зовнішність Тійє і запросив його в рестлінг . Так почалася історія великої дружби і великих перемог.

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Моріс виявився талановитим учнем і успіхи прийшли швидко. Після серії перемог в Європі Тійє і Пожела, який став його тренером, переїхали в Штати. Там Моріс по-справжньому розкрився – виграв безліч престижних турнірів, ставав чемпіоном світу. Харизматичний, з надзвичайно зовнішністю він відразу став улюбленцем публіки, яка дала йому прізвисько Французький ангел.

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На початку 50-х у Тійє стало погіршуватися здоров'я і в 1953 році він завершив кар'єру. 4 вересня від раку помер його друг і наставник Кароліс Пожела. Дізнавшись про цю новину, Тійє помер в той же день від серцевого нападу. Їх поховали разом на литовському кладовищі в Джастісі (США). На їх спільній могилі встановлено пам'ятник, на якому викарбувана епітафія: "І смерть не в силах розлучити друзів".

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