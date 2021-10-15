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Кабаєвій знайшли заміну! У дружини Путіну сватають молоденьку фігуристку

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
15 жовтня, 23:52
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Японський політолог впевнений, що олімпійська чемпіонка з фігурного катання Аліна Загітова поставила собі за мету вийти заміж за президента Росії
Складний вибір Путіна
Складний вибір Путіна

В Японії зацікавилися конфліктом між олімпійською чемпіонкою з фігурного катання Аліною Загітовою і журналістом Рустамом Імамовим.

Після матчу регулярного чемпіонату КХЛ Ак Барс – Металург (1:3) фігуристка зажадала видалити всі фото з гри, на яких вона потрапила в кадр, заявивши: "Я вас засуджу, у мене такі зв'язки!"

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Професор політології університету Цукуба Іцуро Накамура зацікавився зв'язками 19-річної Загітової. Він вважає, що спортсмени, які виступають довіреними особами уряду, живуть у Росії, не знаючи проблем. А спортсменки і зовсім мають шанс стати першою леді держави.

Накамура нагадав про відносини президента Росії Володимира Путіна з олімпійською чемпіонкою з художньої гімнастики Аліною Кабаєвою.

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Нагадаємо, таємною дружиною Путіна ЗМІ вже давно називають Кабаєву, за даними медіа, вона народила йому двох синів і дочку.

"Всі провідні ЗМІ в Росії повідомляли про Кабаєву і Путіна. Ви можете стати імператрицею. Державна таємниця, державна власність – все у вашому розпорядженні.

Кінцева мета Загітової – вийти заміж за президента Путіна. Це моє припущення. Пресаташе президента, пан Пєсков, одружений на Тетяні Навці, яка прославилася у фігурному катанні в 90-х. Вона – продюсер Аліни Загитової", – наводить слова Накамури Sport24.

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