Русский
$ 28,06
33,81
  1. Спорт
  2. Інші новину спорту

З запасних – на п'єдестал! Вогненний прорив української гімнастки

25 квітня, 20:18

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

На чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики українка Анастасія Бачинська виборола бронзову медаль у вправах на колоді

Знову хороші новини прийшли з Базеля, де проходить чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики. Ми вже писали, що золоту медаль виграв Ігор Радівілов. Наш спортсмен став найкращим в опорному стрибку.

Реклама

А тепер є нагорода і в жіночих змаганнях. 17-річна Анастасія Бачинська виграла "бронзу" у вправах на колоді.

Що цікаво, наша спортсменка спочатку не потрапила до фіналу. Вона була лише запасною. Але після відмови двох учасниць Анастасія включилася в боротьбу за нагороди. І досить успішно.

В тренді
Вибухнула граната в кімнаті з президентом українського футбольного клубу. Є постраждалі

Чемпіонкою Європи вчетверте стала француженка Мелані Де Хесус дос Сантос. Срібну медаль виграла олімпійська чемпіонка 2016 року Санні Веверс з Нідерландів.

Реклама

Раніше ми писали, що вундеркінд з України вже з медаллю на першому дорослому чемпіонаті Європи. У Базелі 17-річний Ілля Ковтун виявився гідною заміною олімпійського чемпіона Олега Верняєва, сенсаційно взявши "бронзу" в багатоборстві.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

спортивна гімнастика Чемпіонат Європи Анастасія Бачиньска
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Я готова показатися вам без волосся". Фото української гімнастки під час хіміотерапіїІнші
Гаряча велосипедистка ледь утримує груди рукою і сміється: фото
Гаряча велосипедистка ледь утримує груди рукою і сміється: фотоІнші
Схоже на погрозу з Хрещеного батька: Баюл попросили замовкнути
Схоже на погрозу з Хрещеного батька: Баюл попросили замовкнутиІнші
Спортсменка в мокрому купальнику підірвала соцмережі
Спортсменка в мокрому купальнику підірвала соцмережіІнші
Спікери Sports Talk Club обговорять популярність жіночого спорту
Спікери Sports Talk Club обговорять популярність жіночого спортуІнші
Баюл помолодшала після скандалів з Росією: свіже фото легенди
Баюл помолодшала після скандалів з Росією: свіже фото легендиІнші

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти