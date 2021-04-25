З запасних – на п'єдестал! Вогненний прорив української гімнастки

На чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики українка Анастасія Бачинська виборола бронзову медаль у вправах на колоді

Знову хороші новини прийшли з Базеля, де проходить чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики. Ми вже писали, що золоту медаль виграв Ігор Радівілов. Наш спортсмен став найкращим в опорному стрибку.

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А тепер є нагорода і в жіночих змаганнях. 17-річна Анастасія Бачинська виграла "бронзу" у вправах на колоді.

Що цікаво, наша спортсменка спочатку не потрапила до фіналу. Вона була лише запасною. Але після відмови двох учасниць Анастасія включилася в боротьбу за нагороди. І досить успішно.

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Чемпіонкою Європи вчетверте стала француженка Мелані Де Хесус дос Сантос. Срібну медаль виграла олімпійська чемпіонка 2016 року Санні Веверс з Нідерландів.

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Раніше ми писали, що вундеркінд з України вже з медаллю на першому дорослому чемпіонаті Європи. У Базелі 17-річний Ілля Ковтун виявився гідною заміною олімпійського чемпіона Олега Верняєва, сенсаційно взявши "бронзу" в багатоборстві.

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