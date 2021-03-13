Господиня оленів і королева гори: 10 цікавих фактів про красуню-рекордсменку Шиффрін

Американська гірськолижниця святкує сьогодні день народження, а нещодавно не хотіла вилазити з ліжка

Американка Мікаела Шиффрін, якій 13 березня виповнюється всього 26 років, виграла в гірських лижах все, що тільки можна. Чарівна блондинка – дворазова олімпійська чемпіонка, шестиразова чемпіонка світу і триразова володарка Кубка світу в загальному заліку. Вона не втомлюється бити рекорди, а ми вирішили ближче познайомити вас з Мікаелою.

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Мікаела Шиффрін / Фото: Facebook

1. Батьки Мікаели Шиффрін – медики. Батько – анестезіолог і реаніматолог Джефф Мікейла Шиффрін, мати Ейлін- медсестра. Однак в молодості вони також займалися гірськими лижами і навчили Мікаелу. У спортсменки є рідний старший брат Тейлор.

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2. Мікаела дебютувала в Кубку світу в чеському Шпіндлерув-Млин в 15 років, не зумівши відібратися в другу спробу гігантського слалому. А всього через два роки – в 17 – на очах у батьків на чемпіонаті світу в Шладмінге-2013 взяла "золото" в слаломі.

3. З дитинства Мікаела страждає від тривожного розладу і синдрому дефіциту уваги і гіперактивності.

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4. Як призові за сезон-2018/2019 американка отримала мільйон доларів. І стала першою гірськолижницею, яка заробила таку велику суму за один змагальний рік.

Мікейла Шиффрін / Фото: Reuters

5. Мікаела єдина гірськолижниця, яка виграла 15 гонок за один календарний рік. І єдина серед чоловіків і жінок, яка перемагала в шести дисциплінах Кубка світу з гірських лиж: слалом, паралельний слалом, гігантський слалом, супер-гігант, швидкісний спуск і альпійська комбінація.

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6. Мікаела Шиффрін – наймолодший чемпіон зі слалому в історії олімпійських гірських лиж серед чоловіків і жінок. 2014 року в Сочі вона перемогла у віці 18 років і 345 днів.

Мікаела Шиффрін / Фото: Reuters

7. З 2017-го по 2019 рік зустрічалася з французьким гірськолижником Меттью Фавром. Історія кохання розпочалася після перемоги Фавра в Валь д'Ізері. Багато привітали його, і Мікаела Шиффрін у тому числі. Сім днів по тому Мікаела Шиффрін виграла в Сестрієрі, і тоді вже Меттью привітав дівчину. Француз відправив їй повідомлення, а потім ще багато писав. Мікаела Шиффрін запропонувала зустрітися. Фавр відповів не відразу, що розсердило Мікаелу, але побачення відбулося і у пари зав'язався роман. Але він не витримав випробування відстанню. До того ж під час змагань закохані майже не бачилися.

8. Мікаела могла б виграти набагато більше, якби в лютому 2020-го американка несподівано не втратила батька. Поки Мікаела Шиффрін з мамою перебувала на Кубку світу, він зірвався з даху будинку, куди поліз чистити сніг. Врятувати Джеффа не вдалося – він помер від важкої травми голови. Світ для Мікаели просто звалився – вона не стала закінчувати цей сезон і насилу налаштувалася на цей:

"Я взагалі не був упевнена, що коли-небудь ще проїду гонку. Я втратила частину душі. Я не могла дихати, не могла думати, не могла ні спати, ні їсти, і не могла місяцями перестати плакати. Мене до смерті лякало майбутнє. але через якийсь час зрозуміла, що як би мені не хотілося лежати в ліжку і більше ніколи не вставати, у мене не було вибору, окрім як витягти себе звідти і відкласти емоції".

9. Серед своїх хобі американка називає гру в європейський футбол і теніс. Також вона вивчила німецьку. А ще у неї є улюблений кіт.

10. Мікаела – власниця кількох оленів, яких дарують за перемогу в фінському Леві. І при цьому вона дуже скромна. Спортсменка зазначає, що своїми рекордами вона всього лише прагне розширити межі спорту. І радить молодим гірськолижницям:

"Будьте собою. До мене підходять дівчинки і кажуть: "Я хочу бути, як ти!" Дякуємо. Але – будьте іншими. Будьте кращими. Змініть спорт. Якщо ви робитимете те ж саме, що зробила я, цього буде недостатньо".

Раніше ми писали, що вертоліт забрав гірськолижницю до лікарнію після моторошного падіння.

Всі подробиці в спецтемі Спортивні історії

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