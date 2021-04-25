Хочу принести медаль на могилу батька! Український чемпіон повідав про найпотаємніше

Титулований дзюдоїст Георгій Зантарая ніяк не може виграти нагороду Олімпійських ігор і сподівається на останню спробу в Токіо-2020

Георгій Зантарая / Фото: Instagram

Чемпіон Європейських ігор-2019 з дзюдо і призер чемпіонатів світу Георгій Зантарая розповів, що для нього означають Олімпійські ігри. За плечима українця дві Олімпіади і дві поразки в перших же сутичках. Ігри-2020 у Токіо для 33-річного Георгія – останній шанс.

Реклама

Читайте також: "Хто кине опудало 8 разів за 13 секунд?": новий челендж від українського чемпіона світу

"Я в Лондоні думав, що у всіх виграю, я все вигравав перед цим. Дуже засмутився. І в Ріо я думав, що у мене медаль буде. Після 2016 року я зрозумів, що програш на Іграх, – це нічого. Ти вранці можеш встати і робити те, що ти хочеш. А в деяких людей такої простої можливості немає. Ну немає у мене медалі, і що? Хтось гірше до мене почав ставитися? Ні. Якщо тобі судилося бути чемпіоном, то ти ним станеш. Але зрозуміло, що не лежачи на дивані", – сказав Зантарая Xsport

/ Фото: AFP

"Так, я хотів би принести медаль Олімпійських ігор на могилу батька. Круто було б. Медаль у будь-якому разі – це круто. Але батько був одним з моїх найбільших фанатів. Він мене на дзюдо водив. Круто було б"

Нагадаємо, що Зантарая пропустив чемпіонат Європи-2021. Георгій отримав травму надп'ятково-гомілкового суглоба просто на тренуванні.

Відео: Instagram

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама