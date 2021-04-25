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Хімія довела до того, що мені було все одно: українська гімнастка бореться з пухлиною

25 квітня, 21:54

Олена Павлова Олена Павлова

Чемпіонка Європи Валерія Юзвяк проходить курс лікування від страшної хвороби і зізналася, що вперше вийшла в люди без хустки і пов'язки

Валерія Юзвяк

Валерія Юзвяк / Фото: Instagram

Титулована українська гімнастка, 21-річна Валерія Юзвяк, в лютому повідомила про страшний діагноз. У спортсменки рабдоміосаркома – це агресивна злоякісна пухлина. А сьогодні вона зізналася у своєму Instagram, що вперше вийшла в люди без хустки.

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"Сьогодні вперше вийшла в люди без хустки і пов'язки. Хімія довела до того стану, що мені було вже все одно. Повинна сказати, що я відчувала себе навіть дуже комфортно (думала, що буду соромитися). Люди тут дуже привітні і не кидають на тебе косі погляди. Це додало мені свого роду впевненості. Я йшла, посміхалася і люди посміхалися мені у відповідь. Я веду до того, що неважливо, як ти виглядаєш. Важливо, як ти себе відчуваєш!"

Валерія Юзвяк – уродженка Ужгорода. Вона – дворазова чемпіонка Європи і бронзова призерка чемпіонату світу з художньої гімнастики.

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Раніше Валерія розповідала, що завдяки допомозі небайдужих людей вдалося зібрати чималу суму на лікування. "З такою підтримкою я точно впораюся з цією хворобою", – говорить дівчина.

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рак художня гімнастика гімнастка Валерия Юзвьяк
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