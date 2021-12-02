Була у шлюбі, а любила іншого: любовний трикутник Харлан

Олімпійська чемпіонка з фехтування зізналася, скільки у неї було чоловіків і як завела стосунки на стороні

Ольга Харлан - з колишнім і нинішним

Ольга Харлан в ефірі YouTube-каналу DOROTYE розповіла про те, що познайомилася зі своїм хлопцем ще у підлітковому віці, коли дівчині було 15, а Луїджі – 18.

Коханий Ольги Харлан нервувався через її участь у "Танцях зі зірками" / Фото: Инстаграм

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"Я завжди знала, що є такий Луїджі Самеле, італієць, спортсмен, фехтувальник і симпатичний хлопець. У 2017 році, я довго не бачила свого чоловіка, він поїхав на заробітки до Америки.

Ольга Харлан і Луїджі Самеле / Фото: Instagram

Я їздила на змагання зі своєю подругою для того, щоб просто подивитися, розважитися. Вільний час був, чому б не поїздити? І просто ми з Джі на змаганнях поговорили.

І я наступного ранку прокинулася з таким відчуттям – якось цікаво. Зрозуміло, що симпатія якась була. Я зрозуміла, що він дуже хороша і відверта людина і не схожий на всіх італійців.

Тобто я від початку бачила в ньому якусь родзинку. Він не типовий італієць і це мені імпонувало дуже сильно", – зізналася Харлан.

На той момент Ольга була одружена з фехтувальником – Дмитром Бойком.

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"Але через те, що я ще була заміжня, я не могла виявити симпатію в його бік. Коли вже пішла розмова про те, що ми вже розлучаємося з моїм колишнім чоловіком, то тоді Луїджі активізувався.

Тож у нас почалися стосунки тоді, коли ми з моїм колишнім чоловіком поговорили. Я була в офіційному шлюбі, коли ми почали зустрічатися із Луїджі", – розповіла Ольга.

Фехтувальниці 31 рік і за все життя у неї було троє хлопців. Перші стосунки розпочалися ще у школі та тривали 4,5 роки. Ольга зізналася, що кохала хлопця, але віддачі від нього не отримувала.

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А ще розповіла про те, що до неї доходили плітки про те, що коханий зраджує. Тож через деякий час пара розійшлася.

"Я не вірю в кохання з першого погляду. Я така, що довіряй, але перевіряй", – зізналася фехтувальниця.

Пізніше дівчина закохалася у Дмитра Бойка, фехтувальника. З яким спортсменка зустрічалася 4,5 роки, а ще 4 – прожили у шлюбі.

"Він поїхав до Америки та працював там тренером. Я поїхала туди для реабілітації.

На Новий рік ми залишилися вдома, а я хотіла в гори, він утомився від роботи. Я його не розуміла. Це той момент, коли дороги розійшлися і кожен зрозумів, що кожен має свою роботу", – розповіла чемпіонка Пекіна-2008.

Пізніше Ольга знову повернулася до України, придбала квартиру та продовжила тренування. Чоловік був весь час на відстані, за 7 місяців вони не бачилися жодного разу.

Коли Ольга поїхала на тренувальний збір до Нью-Йорка, то вирішила розставити всі крапки над і.

"З часом стосунки вичерпали себе, і я почала спілкуватися вже зі своїм майбутнім чоловіком", – розповіла Ольга.

Одразу після серйозної розмови Харлан подала на розлучення.

"Розлученням я могла зайнятися одразу після нашої розмови, але я мала сезон, і я якось морально не хотіла. Тому що це складно.

Ольга Харлан і Луїджі Самеле / Фото: Instagram

Сам факт розлучення він на тебе якось тисне... Хоча я вже мала стосунки і я, здається, була там щаслива", – зізналася спортсменка.

Розлучення з Дмитром Бойком пройшло дуже швидко, Ольга була на суді одна, колишній чоловік не приїхав.

"Я пам'ятаю день розлучення, я трохи напружилася... Мені було сумно. Начебто вже почалося нове життя, нові стосунки, все гаразд.

Мені 27 і я вже розлучена, і цей ярлик був повішений на мене. Я себе за це трохи напружила. Але потім усе було добре. Тому я не жалкую", – додала Харлан.

Раніше ми розповідали, що Ольга Харлан взяла участь у фотосесії з Луїджі Самелі.