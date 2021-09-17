Грузини постраждали від росіян! Чемпіонка світу судиться з творцями "Хода королеви"

Легенда світових шахів Нона Гапріндашвілі вимагає від Netflix п'ять мільйонів доларів за помилкові твердження, які прозвучали в культовому серіалі

Гапріндашліві проти "Хода королеви"

Чемпіонка світу з шахів серед жінок Нона Гапріндашвілі подала в суд на компанію Netflix, що випустила серіал "Хід королеви". Сума позову – 5 млн доларів.

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Гапріндашвілі не сподобалося, що в серіалі стверджується, ніби вона ніколи не грала з чоловіками. За словами чемпіонки світу, до 1968 року, про який йде мова в серіалі, вона встигла провести близько 60 партій з чоловіками, в тому числі з 10 гросмейстерами.

Також Гапріндашвілі не сподобалося, що у фільмі її назвали росіянкою, незважаючи на те що вона грузинка, повідомляє Hollywood Reporter.

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"Грузини постраждали від російського панування в складі Радянського Союзу, а потім зазнали знущань і вторгнення з боку Росії", – наголошується в позові.

Нона Гапріндашвілі народилася 3 травня 1941 року в Зугдіді. П'ята в історії шахів чемпіонка світу (1962-1978), перший міжнародний гросмейстер серед жінок (1976) і перша жінка, якій присвоєно звання міжнародного гросмейстера серед чоловіків (1978). Перша володарка призу "Шаховий Оскар" (1982). Президент Національного олімпійського комітету Грузії (1989-1996).