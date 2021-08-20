Грузинського спортсмена вигнали з Токіо-2020. Він побив охоронця

Чемпіон Паралімпійських ігор Ріо-2016 Звіад Гогочурі не зможе захистити свій титул в Японії, спортсмена позбавили акредитації за побиття охоронця

Звіад Гогочурі перемагав у Ріо-2016

Грузинський дзюдоїст Звіад Гогочурі позбавлений акредитації Паралімпіади-2020 в Токіо, повідомляє Kyodo з посиланням на оргкомітет Ігор.

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На початку цього тижня спортсмена заарештували за напад на 60-річного охоронця в готелі, де Гогочурі проходив карантин, так як один з членів національної команди заразився коронавірусом.

Передбачається, що охоронець зробив зауваження грузинським спортсменам, які випивали в готелі і сильно шуміли. Гогочурі вплутався в бійку і зламав ребро співробітнику служби безпеки.

Гогочурі – чемпіон Паралімпійських ігор Ріо-2016. На Іграх в Токіо він повинен був виступити у ваговій категорії до 100 кг.

Раніше ми писали, що олімпійський чемпіон з дзюдо, колишній депутат парламенту Грузії Зураб Звіадаурі затриманий за звинуваченням в умисному вбивстві.