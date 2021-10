"Група смерті" для збірної України: результати жеребкування футзального Євро-2022

Збірна України з футзалу дізналася своїх суперників на Євро-2022.

Читайте також: Українська команда забила 28 м'ячів в одному матчі Ліги чемпіонів з футзалу

Напередодні згідно рейтингу збірних з футзалу було сформовано чотири кошики посіву. Українська команда займає в цьому рейтингу десяте місце, тому потрапила в третій кошик.

За регламентом 16 учасників фінальної стадії були розбиті на 4 групи по 4 команди.

Українська збірна зіграє в групі A з командами Португалії, Нідерландів, а також з переможцем пари Сербія – Білорусь, які проведуть плей-офф кваліфікації 14-17 листопада.

Відзначимо, що збірна Португалії – чинний чемпіон Європи, а команда Нідерландів – господарі турніру.

#FutsalEURO draw



Group A: Netherlands (hosts), Serbia or Belarus, Ukraine, Portugal (holders)



Group B: Kazakhstan, Italy, Slovenia, Finland



Group C: Russia, Poland, Slovakia, Croatia



Group D: Georgia, Spain, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina



19 January to 6 February