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30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
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30 жовтня 00:00
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СЬОГОДНІ Спорт Інші новину спорту

"Група смерті" для збірної України: результати жеребкування футзального Євро-2022

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
18 жовтня, 21:40
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У понеділок, 18 жовтня, в нідерландському Зейсті відбулася церемонія жеребкування фінальної частини Євро-2022 з футзалу
Збірна України з футзалу дізналася суперників на Євро-2022
Збірна України з футзалу дізналася суперників на Євро-2022 / Фото: UEFA.com

Збірна України з футзалу дізналася своїх суперників на Євро-2022.

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Напередодні згідно рейтингу збірних з футзалу було сформовано чотири кошики посіву. Українська команда займає в цьому рейтингу десяте місце, тому потрапила в третій кошик.

За регламентом 16 учасників фінальної стадії були розбиті на 4 групи по 4 команди.

Українська збірна зіграє в групі A з командами Португалії, Нідерландів, а також з переможцем пари Сербія – Білорусь, які проведуть плей-офф кваліфікації 14-17 листопада.

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Відзначимо, що збірна Португалії – чинний чемпіон Європи, а команда Нідерландів – господарі турніру.

Нагадаємо, що збірна України стала учасником фінального турніру за підсумками групового етапу кваліфікації, де залишилися позаду Хорватії (2:3, 2:7) і випередили Данію (6:2, 8:2) і Албанію (10:3, 5:0).

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Поєдинки фінального турніру пройдуть з 19 січня по 6 лютого 2022 року на арені Ziggo Dome в Амстердамі (груповий етап, плей-офф) і арені Martini Plaza в Гронінгені (груповий етап).

Євро-2022 з футзалу

Підсумки жеребкування фінального раунду

  • Група A: Нідерланди, Сербія / Білорусь, Україна , Португалія
  • Група B: Казахстан, Італія, Словенія, Фінляндія
  • Група C: Росія, Польща, Словаччина, Хорватія
  • Група D: Грузія, Іспанія, Азербайджан, Боснія і Герцеговина

Попередній календар

  • Груповий етап: 19-29 січня 2022
  • 1/4 фіналу 31 січня – 1 лютого 2022
  • 1/2 фіналу 4 лютого 2022
  • Матч за третє місце і фінал 6 лютого 2022

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