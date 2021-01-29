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Груди не помістилися в купальник: зірка гімнастики мріє про Таїланд

29 січня, 09:45

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Сімона Байлз порадувала вболівальників пікантним фото

Знаменита американська гімнастка Сімона Байлз зразила своїх пыдписників в соцмережах. Спортсменка опублікувала фото в оригінальному купальнику, який не особливо приховує її груди.

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"Хотіла б бути на пляжі в Таїланді, але мене чекає задній двір", – підписала Сімона фото в Instagram .

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Відзначимо, що 23-річна Сімона Байлз – 4-разова олімпійська чемпіонка і 19-разова чемпіонка світу, що є рекордом першості планети. За загальною кількістю нагород з Олімпійських ігор і чемпіонатів світу американка займає друге місце в історії спортивної гімнастики, поступаючись тільки уродженці Херсона Ларисі Латиніній.

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спортивна гімнастика гімнастка олімпійська чемпіонка Сімона Байлз
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