Груди не помістилися в купальник: зірка гімнастики мріє про Таїланд

Знаменита американська гімнастка Сімона Байлз зразила своїх пыдписників в соцмережах. Спортсменка опублікувала фото в оригінальному купальнику, який не особливо приховує її груди.
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"Хотіла б бути на пляжі в Таїланді, але мене чекає задній двір", – підписала Сімона фото в Instagram .
Відзначимо, що 23-річна Сімона Байлз – 4-разова олімпійська чемпіонка і 19-разова чемпіонка світу, що є рекордом першості планети. За загальною кількістю нагород з Олімпійських ігор і чемпіонатів світу американка займає друге місце в історії спортивної гімнастики, поступаючись тільки уродженці Херсона Ларисі Латиніній.
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