Русский
$ 27,72
33,41
  1. Спорт
  2. Інші новину спорту

Готова вмерти на килимі: на які муки пішла Різатдінова заради олімпійської медалі

8 травня, 18:12

Олена Павлова Олена Павлова

Призерка Ігор в Ріо-2016 з художньої гімнастики Ганна Різатдінова тренувалася по бразильському часу і змушувала включати в залі кондиціонери

Анна Різатдінова

Анна Різатдінова / Фото: Instagram

Бронзова призерка Олімпіади-2016 з художньої гімнастики Ганна Різатдінова згадала, як нелегко їй далася та медаль на Іграх в Ріо п'ять років тому. Раніше ми показували, як Різатдінова читає книгу в вертикальному шпагаті.

Реклама

Читайте також: Як позбутися стресу: шість перевірених способів Анни Різатдінової

"Медаль отримує тільки той, хто готовий померти на килимі. Я спеціально склала для себе важкий план тренувань. Коли мені говорили, що потрібно зробити два прогони, я робила сім. Просила тренерів, щоб створювали атмосферу, як на серйозному турнірі. У залі немає страху. Але коли чуєш, як плескають глядачі і бачиш уболівальників, то починається мандраж. Тому на тренуванні вихованці школи сідали по периметру килима і вболівали", – розповіла Ганна Na chasi

Ганна Різатдінова з нагородою Ріо-2016

Ганна Різатдінова з нагородою Ріо-2016 / Фото: Getty Images

"У Бразилії божевільна вологість. Я знала, що на арені будуть кондиціонери і просила, щоб їх включали в залі. Повітря з кондиціонера дійсно здуває стрічку і слід вміти з цим працювати. Певний період я тренувалася по бразильському часу, щоб акліматизуватися заздалегідь"

Раніше Анна читала книгу на підборах на біговій доріжці.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Лілія Подкопаєва поділилася фото, на якому її і не впізнати
Лілія Подкопаєва поділилася фото, на якому її і не впізнатиІнші
Смачна паска з апельсином і маршмеллоу: українська біатлоністка пече шедеври
Смачна паска з апельсином і маршмеллоу: українська біатлоністка пече шедевриІнші
І у неї проблеми із зайвою вагою? Дар'я Білодід відповіла тренеру своїм фото
І у неї проблеми із зайвою вагою? Дар'я Білодід відповіла тренеру своїм фотоІнші
АСЖУ обере найкращих 7 травня на церемонії
АСЖУ обере найкращих 7 травня на церемонії "Найкращі спортивні медіа України 2020"Інші
Спритна красуня Білодід вразила безстрашністю
Спритна красуня Білодід вразила безстрашністюІнші
Подкопаєва вразила яскравим фото в червоно-чорних тонах
Подкопаєва вразила яскравим фото в червоно-чорних тонахІнші

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти