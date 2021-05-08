Готова вмерти на килимі: на які муки пішла Різатдінова заради олімпійської медалі

Призерка Ігор в Ріо-2016 з художньої гімнастики Ганна Різатдінова тренувалася по бразильському часу і змушувала включати в залі кондиціонери

Анна Різатдінова / Фото: Instagram

Бронзова призерка Олімпіади-2016 з художньої гімнастики Ганна Різатдінова згадала, як нелегко їй далася та медаль на Іграх в Ріо п'ять років тому. Раніше ми показували, як Різатдінова читає книгу в вертикальному шпагаті.

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"Медаль отримує тільки той, хто готовий померти на килимі. Я спеціально склала для себе важкий план тренувань. Коли мені говорили, що потрібно зробити два прогони, я робила сім. Просила тренерів, щоб створювали атмосферу, як на серйозному турнірі. У залі немає страху. Але коли чуєш, як плескають глядачі і бачиш уболівальників, то починається мандраж. Тому на тренуванні вихованці школи сідали по периметру килима і вболівали", – розповіла Ганна Na chasi

Ганна Різатдінова з нагородою Ріо-2016 / Фото: Getty Images

"У Бразилії божевільна вологість. Я знала, що на арені будуть кондиціонери і просила, щоб їх включали в залі. Повітря з кондиціонера дійсно здуває стрічку і слід вміти з цим працювати. Певний період я тренувалася по бразильському часу, щоб акліматизуватися заздалегідь"

Раніше Анна читала книгу на підборах на біговій доріжці.