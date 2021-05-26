Гороскоп з родзинкою на 26 травня: затемнення нагородить Терези і відправить Рака за адреналіном

Астрологічний і спортивний прогноз на середу, 26 травня, для всіх знаків зодіаку. Сьогодні на всіх відіб'ється місячне затемнення, тому будьте уважні

Стрибун у воду робить чергову спробу / Фото: Reuters

У середу, 26 травня, на нас чекає місячне затемнення. Тому день може вийти дуже непередбачуваним та емоційним для багатьох знаків зодіаку. А в футболі сьогодні – велика битва. У фіналі Ліги Європи зустрічаються англійський Манчестер Юнайтед та іспанський Вільярреал.

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ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Сьогодні у вас не найкращий день для купівлі нерухомості або авта, хоча нова Феррарі Роналду провокує на такі думки. Але зірки впевнені, що вас спробують ошукати. А вони часто бувають праві. І хоча до фінішу в справах ви сьогодні дійдете швидше за інших, ризикуєте нажити парочку ворогів. Вечір проведіть спокійно – біг або плавання вам не зашкодять.

ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

Вашій ораторської майстерності в середу позаздрить сам сер Алекс Фергюсон або Філ Джексон, а вже ці коучі вміли завести команду. І всі ваші співрозмовники винесуть користь з цього спілкування. Навіть начальство на роботі буде чуйним і послужливим, немовби ви дістали їм квитки в перший ряд на бій Усика. І всі командні види – сьогодні ваш коник.

БЛИЗНЯТА. 21 травня – 21 червня

Як і багато інших знаків, ви сьогодні будете вкрай емоційні і навіть сентиментальні. Саме час переглянути улюблені турніри і навіть поплакати разом з переможцями. Також в вас прокинеться бажання брати уроки музики або танців. Хоча можете обмежитися й аеробікою, щоб спалити зайві калорії перед романтичною вечерею.

РАК. 22 червня – 22 липня

Ранок – ваш зоряний час. Ви увійдете до офісу бадьорою ходою, немов наздогнали Серену Вільямс за титулами на "Великому шоломі", і це ще не кінець. Ваш ентузіазм буде заразливий. Але проблеми, що виникли вдень, можуть придушити вас. Тому за перших проявів стресу, зробіть перерву, а ввечері зарядіть себе адреналіном від кайт-серфінгу.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Справи поглинуть вас цілком. Ви побуваєте в шкурі президента Барселони, коли треба втримати Мессі, знайти для команди молоду зірку і пару-трійку нових спонсорів, щоб уникнути фінансового краху через пандемію. Наради, переговори, підсумки сезону. Після такого напруженого дня розслабтеся в колі близьких, пограйте у фрісбі або боччу.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Кар'єра відійде на другий план. І це не страшно. Навіть великі зірки беруть тайм-аут на відновлення. Більше часу проведіть з родиною і друзями. Студентам час готуватися до іспитів, інакше пролетите на "драфті". Хороший день, щоб купити житло, а також здійснити велотур на природу і влаштувати сімейні змагання зі стрибків у воду.

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ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Сьогодні ви хизуватиметеся різними талантами. Може з’ясуватися, що крім дриблінгу, у вас прекрасний хук, та й стрибок в довжину на рівні олімпійського нормативу. Це помітять і боси, які можуть підняти вам зарплату або просунути по службі. Але успіх не має вас п'янить, а то буде боляче падати. Пробіжіть пару кілометрів, поверніться на землю.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Сьогодні ви будете думати серцем, а не головою. Тільки не ламайте ракетки і не кидайтеся м'ячами в суперника, якщо щось не вийде. Ви не зможете придушити почуття, навіть якщо сильно захочете. Але висловлюйте їх обережно, особливо публічно, інакше підмочити свою репутацію. Займіться спокійними видами, силовим тренуванням, медитуйте.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Танцюйте, тренер вас помітив! Бос на роботі довірить безліч складних, але важливих доручень. І не варто вдаватися до допінгу, у вас достатньо сил, щоб пройти всі види, як досвідчений п'ятиборець, і домогтися успіху. А робота буде оцінена дзвінкою монетою. Наприкінці дня можете випробувати себе в рингу або на татамі, а потім відпочити під Лігу Європи.

КОЗОРІГ. 22 грудня – 19 січня

Ви почнете день на позитиві, смакуючи якщо не світовий рекорд, то перемогу у своїй власній битві. Такій самовіддачі і рішучості міг би позаздрити сам Мохаммед Алі. І це допоможе отримати перевагу над опонентами. У сім'ї пануватиме мир і любов. Гарний час для прогулянок під зірками, зокрема на яхті.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Гей, сьогодні ви – MVP! Навіть якщо хтось розгойдує човен, ви залишаєтеся незворушним. Вам навіть вдасться подвійний удар – порадувати і начальство на роботі, і кохану людину! При цьому сили, як у хорошого тріатлоніста, не будуть залишати вас до останнього метра дистанції. Тому можете вибирати будь-яке навантаження. І кінна прогулянка буде доречна.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Тримайте себе в руках. Навіть якщо противник провокує, не дозволяйте емоціям знищити вашу стратегію. Інакше – фоли, видалення, штрафи? Воно вам треба? Ви ж не Дані Алвес, який мстить тишком-нишком. Тому не змішуйте сьогодні бізнес і почуття. Тим паче, що на вас чекають ділові поїздки. А щоб знайти баланс, займіться йогою.