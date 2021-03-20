Гольфіст роздягнувся до трусів заради точного удару

Смішним епізодом запам'ятався турнір з гольфу PGA TOUR. Американцеві Уеслі Брайану довелося роздягнутися, щоб виконати удар. М'яч Брайана опинився у воді і багнюці, тому для виконання удару гольфістові довелося зняти взуття, шкарпетки і штани, а також підняти поло, щоб не забруднити одяг бризками.
No shoes.- PGA TOUR (@PGATOUR) March 19, 2021
No pants.
Plenty of problems. pic.twitter.com/PDu1gzDFxC
Нагадаємо, нещодавно знаменитий гольфіст Тайгер Вудс був госпіталізований з множинними переломами і травмами ніг,після того як його машина вилетіла з дороги і перекинулася в Каліфорнії. 45-річному американцю відразу ж була зроблена операція. Зараз він вже одужує і виписаний з лікарні.
Відзначимо, що 45-річний Тайгер Вудс є першим спортсменом в історії, який заробив мільярд доларів.
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