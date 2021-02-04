Рік до зимової Олімпіади-2022 в Пекіні: як Китай будує арени і що чекає на Україну

У Піднебесній дебютує жіночий монобоб, в якому у нас вже є кому виступати

Рівно рік залишається до старту зимових Олімпійських ігор-2022 в Пекіні. З 4 по 20 лютого 2022 року кращі спортсмени зберуться в столиці Китаю, щоб поборотися за нагороди головних білих змагань чотириріччя. Пекін стане першим містом, який брав і зимові, і літні ігри – в 2008 році. Дивіться, що ще потрібно знати про китайську Олімпіаді.

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Зимова Олімпіада-2022 в Пекіні / Фото: Reuters

Хто і що розіграє в Китаї

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У Пекіні буде розіграно 109 комплектів медалей, що на 7 більше, ніж в Пхенчхан-2018. Серед нових змагань – жіночий монобоб. І в Україні вже є представниця цього виду – Лідія Гунько. В цілому змагання пройдуть в 15 дисциплінах 7 видів спорту: з біатлону, бобслею (включаючи скелетон), керлінгу, хокею з шайбою, санного спорту, ковзанкових видів спорту (фігурне катання, шорт-трек і ковзанярський спорт) та лижних видів (гірські лижі, лижні гонки, фристайл, лижне двоборство, стрибки з трампліну та сноубординг).

Олімпіада-2022 в Пекіні / Фото: Reuters

Талісман Олімпіади-2022

Талісмани Ігор – гігантська панда на ім'я Бінг та іграшка Двень Двень. "Бінг" означає лід, а також символізує чистоту і силу, а "Двень Двень" представляє дітей. Талісман уособлює фізичну силу і силу волі спортсменів і сприяє розвитку олімпійського духу.

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Талісмани Ігор-2022 / Фото: AFP

Емблема Пекіна-2022

Емблема Ігор заснована на китайському ієрогліф "зима" 冬. Він повинен нагадувати фігуриста зверху і лижника – знизу, з горбистими горами Китаю, олімпійськими об'єктами, лижними трасами і катками в центрі.

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Чи пройдуть Ігри в строк

У січні голова КНР проінспектував підготовчу роботу до зимових Олімпійських ігор в умовах коронавірусу і по телефону запевнив президента МОК Томаса Баха, що змагання пройдуть вчасно. Китай домігся величезних успіхів у протиепідемічній роботі, першим відновив свою економіку після пандемії, а будівництво та реконструкція всіх 12 змагальних об'єктів вже завершено, незважаючи на проблеми, викликані COVID-19.



фото Reuters

Де пройдуть змагання

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Змагання будуть проходити на трьох різних кластерах: один в самому Пекіні, другий – в Яньцин, на північний захід від столиці, і третій – в Чжанцзякоу, приблизно в 200 км від Пекіна, але в годинний доступності на швидкісному поїзді. Рух на високошвидкісній залізничній лінії Пекін-Чжанцзякоу вже відкрито. Церемонії відкриття та закриття відбудуться на Національному стадіоні – "Пташине гніздо", яке було головною ареною літніх ОІ-2008 в Пекіні.

Стадіон "Пташине гніздо" / Фото: Reuters

Всі змагання на льоду будуть проводитися в Пекінському кластері, в тому числі на об'єктах 2008 року. Національний центр водних видів спорту перероблений під керлінг, а Столичний критий стадіон – для фігурного катання та шорт-треку. Національний критий стадіон і арена "Вукесон" приймуть хокей із шайбою.

Національний центр водних видів спорту "Водний куб" / Фото: Reuters

Ковзанярські види пройдуть в недавно побудованому Національному ковзанярському овалі а змагання зі сноубордингу та фріскіінгу – на тимчасовому об'єкті на захід від центру Пекіна.





фото Reuters

Гірськолижники будуть боротися за медалі в гірському районі Сяохайтоо в Яньцин і в Чжанцзякоу в провінції Хебей. Готовий вже і Національний центр зі стрибків із трампліна, в основі дизайну якого – традиційний китайський імператорський жезл-жуі.

Об'єкти для Олімпіади-2022 в Пекіні вже готові Відео: Reuters

Що чекає в Пекіні Україну

Тут без особливих сюрпризів. Наші головні медальні надії у 2022 році пов'язані з біатлоном і фрістайлом. Причому чоловіки-біатлоністи на чолі з чемпіоном світу-2019 Дмитром Підручним зараз мають більше перспектив, ніж дівчата. Хоча великі шанси на п'єдестал в індивідуальній гонці у Юлії Джими.

Юлія Джима / Фото: Getty Images

У лижній акробатиці буде пробувати захистити своє золото 2018 року Олександр Абраменко. За три роки, які пройшли з корейських Ігор, олімпійський чемпіон із Миколаєва встиг одружитися і стати татом.

Олександр Абраменко / Фото: Getty Images

Як така боротьба за ліцензії Олімпіади-2022 ще не почалася через тривалу змагальну паузу, пов'язаної з пандемією. Плюс – довелося перенести літні Ігри-2020 на Японії на рік, а через коронавірус наразі пройшли далеко не всі ліцензійні турніри до Токіо.

Раніше ми писали, що опублікований рейтинг хокейних збірних і результати жеребкування Олімпіади-2022 . І ми вже точно знаємо, що не побачимо в Пекіні хокейні збірні України.

Олімпійський вогонь Ігор-2020 прибув до Японії з Греції Відео: Reuters

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