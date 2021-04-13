Футболіст влаштував криваву бійню – вбив п'ятьох людей і застрелився

Колишній гравець в американський футбол Філліп Адамс розстріляв сім'ю відомого лікаря, а після приїзду поліції наклав на себе руки

Жахлива трагедія сталася в США. Колишній гравець в американський футбол Філліп Адамс вбив п'ятьох людей, а потім наклав на себе руки.

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Адамс застрелив відомого лікаря, 70-річного Роберта Лесслі, а також його 69-річну дружину Барбару і їхніх онуків 9-річну Аду і 5-річного Ноа. П'ятим став 38-річний Джеймс Льюїс – він працював у будинку сім'ї Лесслі. Відомо також, що ще одна людина перебуває у важкому стані після вогнепальних поранень. За словами шерифа Кевіна Толсона, під час стрілянини використовувалася зброя калібру 45 і 9 мм.

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Шериф розповів, що докази, залишені на місці стрілянини, привели поліцію до Адамса. Він сказав, що поліцейські пішли в будинок батьків Адамса, евакуювали їх, а потім спробували вивести футболіста з дому. В результаті його знайшли мертвим у спальні – гравець застрелився. Мотиви злочинів поки не з'ясувалися, повідомляє NBC.

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