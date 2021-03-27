Філософія Білодід: красуня в спокусливому топі порозмірковувала про успіх

Українська дзюдоїстка ще не перемагала цього року

Зірка світового дзюдо і одна з найкрасивіших українських спортсменок Дар'я Білодід пофілософствувала в соцмережах. "Все залежить від того, наскільки ми налаштовані на успіх", – підписала свій знімок в Instagram дзюдоїстка.

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Нагадаємо, що цього року Білодід зазнала вже три поразки, тож їй належить посилено тренуватися, щоб повернутися на високі позиції. Адже Дар'ю вважають однією з головних претенденток на олімпійську медаль в Токіо-2020.

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