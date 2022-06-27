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Фашисти у Куп'янську викрали велосипедиста через страх перед українською армією

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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27 червня, 16:56
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Окупанти викрали патріота України Олександра Чуба, якого намагаються звинуватити у співпраці із ЗСУ
Олександр Чуб зник у Куп'янську
Олександр Чуб зник у Куп'янську

Російська армія продовжує тероризувати Україну. Фашисти бомбардують наші міста ракетами, вбивають мирне населення та окупують українські території.

Страждають і наші спортсмени. Нещодавно у Маріуполі зник брат гравця Динамо. Тим часом сьогодні стало відомо про викрадення Олександра Чуба в окупованому Куп'янську

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Спортсмен є чемпіоном України з велоспорту BMX, а також дитячим тренером. Про зникнення Олександра повідомила його сестра Яна Воловик.

Дівчина розповіла, що її брата викрали 12 червня та звинувачують у співпраці зі Збройними силами України, а також порушенні комендантської години. Пізніше Яна дізналася, що у проросійських медіа з'явилося відео зі спортсменом.

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На ньому Чуб зізнається у співпраці з українською армією та зберіганні зброї для неї, коли відбудеться деокупація. Яна запевняє, що це все брехня, і її брат просто є патріотом своєї країни з чіткою позицією.

Де зараз знаходиться Олександр і чи він живий, сестра не знає. Фашисти також відмовилися пустити батьків до велосипедиста. Дівчина подала заяви до поліції та "Червоного Хреста" для пошуку брата.

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