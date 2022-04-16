Фашисти руйнують Харків! Олімпійська чемпіонка показала наслідки "руського міра" (фото)

Ольга Харлан поділилася знімками зали для фехтування в Харкові, яка була розгромлена путінською армією

Ольга Харлан шокована розгромом харківської зали для фехтування

Російські війська продовжують руйнувати наші міста та вбивати українських мирних жителів. В усьому винні – фашистські амбіції президента РФ Володимира Путіна, який під виглядом "спецоперації" вирішив влаштувати геноцид українців.

Однією з найгарячіших точок України є Харків, що знаходиться поблизу кордону з Росією. У "першій столиці" орки нашкодили не лише житловим будинкам, а й спортивній інфраструктурі.

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Відома шаблістка Ольга Харлан на своїй сторінці Instagram показала зруйновану залу для фехтування у Харкові. Чемпіонка Олімпійських ігор 2008 шокована діями окупантів на нашій землі.

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Зазначимо, що сьогодні Харків знову був обстріляний ракетами фашистів. Внаслідок удару по центральному району міста загинула одна людина, ще 18 отримали пошкодження.