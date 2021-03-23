Цього краще не бачити: в Індії впала трибуна з 2000 глядачів під час змагань

Вкрай неприємний інцидент стався в індійському місті Сур'япет на півдні країни. Під час відкриття змагань з кабадді – місцевої командної гри з елементами боротьби і квача – обрушилася трибуна з глядачами! За повідомленнями місцевої влади, на ній знаходилося близько 2000 людей, що явно перевищувало допустиму кількість.
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На щастя, обійшлося без смертельних випадків. Із різного виду ушкодженнями, переломами та забоями до медиків звернулося близько ста постраждалих. При цьому п'ятеро з них отримали важкі травми.
Поліція почала розслідування інциденту. Відомо, що трибуни зробили з дерева спеціально до нинішніх змагань. Як показала практика, конструкція виявилася слабкою для такої кількості бажаючих побачити видовище. Проведення турніру заплановано до 25 березня.
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