Русский
$ 27,69
33,01
  1. Спорт
  2. Інші новину спорту

Цього краще не бачити: в Індії впала трибуна з 2000 глядачів під час змагань

23 березня, 21:10

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

За дивним збігом обставин під уламками ніхто не загинув

Вкрай неприємний інцидент стався в індійському місті Сур'япет на півдні країни. Під час відкриття змагань з кабадді – місцевої командної гри з елементами боротьби і квача – обрушилася трибуна з глядачами! За повідомленнями місцевої влади, на ній знаходилося близько 2000 людей, що явно перевищувало допустиму кількість.

Реклама

Читайте також: Як гинули спортсмени на Олімпійських іграх.

На щастя, обійшлося без смертельних випадків. Із різного виду ушкодженнями, переломами та забоями до медиків звернулося близько ста постраждалих. При цьому п'ятеро з них отримали важкі травми.

В тренді
Суд виніс рішення щодо матчу Україна – Швейцарія! Команда Шевченка стала жертвою ковіду

Поліція почала розслідування інциденту. Відомо, що трибуни зробили з дерева спеціально до нинішніх змагань. Як показала практика, конструкція виявилася слабкою для такої кількості бажаючих побачити видовище. Проведення турніру заплановано до 25 березня.

Реклама

П'ять жахливих авіакатастроф у спорті: чи був замішаний Брежнєв в трагедії над Україною?

Минулого року через катастрофу вертольота загинув Кобі Брайант:

Падіння вертольота Кобі Браянта Відео: Reuters

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

спорт Індія катастрофа падіння трибуна
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Тонше не буває! Дзюдоїстка Білодід вразила ангельською талією в компанії іншої красуні
Тонше не буває! Дзюдоїстка Білодід вразила ангельською талією в компанії іншої красуніІнші
"Який біль! Дівчата здригнулися": гімнаст Верняєв отримав снарядом поміж нігІнші
Просто золота рибка: стрибунка-красуня засвітилася в купальнику в Єгипті
Просто золота рибка: стрибунка-красуня засвітилася в купальнику в ЄгиптіІнші
Білодід блиснула красою в чужому для себе виді спорту
Білодід блиснула красою в чужому для себе виді спортуІнші
Нарешті взялася за голову: дзюдоїстка-красуня показала своє основне заняття
Нарешті взялася за голову: дзюдоїстка-красуня показала своє основне заняттяІнші
Сіточка, яка не приховує нічого: еротична сукня від словацької велосипедистки
Сіточка, яка не приховує нічого: еротична сукня від словацької велосипедисткиІнші

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти