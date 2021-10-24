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СЬОГОДНІ Спорт Інші новину спорту

Це суддівський змова! У Росії знову істерика після упущеної золотої медалі

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
24 жовтня, 16:05
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У Росії знову заговорили про суддівську змову після того, як їх спортсменка Ангеліна Мельникова не змогла завоювати золото на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики
Ангеліна Мельникова стала другою на чемпіонаті світу
Ангеліна Мельникова стала другою на чемпіонаті світу / Фото: Reuters

У вільних вправах Мельникова взяла срібло, а перемога дісталася японці Маї Муракамі.

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Спочатку вона йшла другою, але потім збірна Японії подала протест і вибила собі додаткові 0,1 бала. У той же час протест Росії залишився без уваги.

"Судді не зарахували цей елемент, і наші тренери оперативно подали протест, який був відхилений. Доводити що-небудь зараз марно.

У неї забрали золото, що тут говорити, адже той неврахований елемент коштував 0,1 бала, що давало Мельникової можливість стати першою. У мене немає слів після всього цього", – цитує старшу тренерку збірної Росії зі спортивної гімнастики Валентину Родіоненко ТАСС.

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Історія нагадує виступ Росії в художній гімнастиці на Олімпіади-2020. Нагадаємо, росіяни роздули скандал після того, як Діна Аверіна залишилася без золота. Олімпійська чемпіонка Ліной Ашрам впустила снаряд під час виступу, але все одно отримала оцінку вище.

Айелет Зуссман і Ліной Ашрам святкують перемогу на Олімпіаді-2020
Айелет Зуссман і Ліной Ашрам святкують перемогу на Олімпіаді-2020 / Фото: REUTERS

Проте, провальну гімнастку в Кремлі нагородили, як золоту, вручивши їй ключі від новенького BMW X5 нарду з іншими чемпіонами. У Мережі тоді розкритикували керівництво країни за таку вибірковість, а зараз вже жартують, що Мельниковій теж потрібно подарувати позашляховик.

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Путінз Кабаевою і Аверіною
Путінз Кабаевою і Аверіною / Фото: Getty Images, Reuters

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