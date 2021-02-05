Це сексизм! Олімпіаду-2020 потряс гучний скандал

В Японії спалахнув скандал навколо глави оргкомітету "Токіо-2020" Есіро Морі. Чиновника звинуватили в сексизмі.

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На засіданні оргкомітету Олімпійських ігор обговорювалося вимога щодо збільшення числа жінок в цій структурі. "Наради за участю великої кількості жінок будуть затягуватися, – відповів на цю ініціативу Морі. – У жінок є сильна схильність до суперництва. Якщо одна учасниця піднімає руку, щоб висловитися, всі інші починають теж хотіти щось сказати. В результаті всі щось то кажуть".

"Якщо ми збільшимо кількість жінок, потрібно буде обмежити час для їх виступу. В іншому випадку, вони ніколи не зупиняться, а це проблема", – сказав Есіро Морі.

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Цими словами Морі викликав обурення в соціальних мережах. Його звинуватили в сексизмі. А петиція з проханням покарати чоловіка за добу зібрала 90 тисяч підписів.

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Есіро Морі вибачився за свої слова, але відмовився йти у відставку.

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