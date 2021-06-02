Це неймовірно! 17-річний молодик побив рекорд людини-блискавки Усейна Болта

На змаганнях в США підліток побив рекорд Усейна Болта у віковій категорії до 18 років. Ерріон Найтон швидше за всіх пробіг 200-метрівку та претендує на поїздку в Токіо

Ерріон Найтон побив рекорд Усейна Болта / Фото: Instagram

17-річний американський легкоатлет Ерріон Найтон побив світовий рекорд на дистанції 200 метрів, що належав легендарному ямайцю Усейну Болту. Сталося це на змаганнях Duval County Challenge.

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Найтон пробіг дистанцію за 20,11, що на 0,02 секунди швидше за попередній рекорд Болта. Відзначимо, що це рекорд в категорії U-18, пише mir-la.com.

Трохи раніше Найтон пробіг 100 метрів за 9,99 секунди, а світовий рекорд Болта становить 9,58 секунди. Ще трохи і в світі з'явиться нова найшвидша людина! А ще раніше Болт визнав, що Кріштіану Роналду швидшим за нього.

Найтон має право брати участь у відборі до збірної США на Олімпіаду-2020 року, тому ми ще можемо побачити цього хлопчину в Токіо. Однак йому доведеться виграти конкуренцію у більш старших конкурентів, адже він на цей момент посідає лише сьоме місце в рейтингу збірної на дистанції в 200 метрів.

Рекордний забіг Найтона на 200 метрів: