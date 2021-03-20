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Є путівки до Токіо! Дві українки завоювали олімпійські ліцензії

20 березня, 09:06

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Ірина Коляденко і Аліна Грушина-Акобія поїдуть на Ігри-2020

Приємні новини надійшли з європейського ліцензійного турніру з боротьби, який проходить в Будапешті. Дві наші спортсменки завоювали путівки на Олімпіаду-2020 в Токіо.

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У ваговій категорії до 62 кг Ірина Коляденко вийшла до фіналу, де зустрінеться з латвійкою Анастасією Григор'євою. Аліна Грушина-Акобія побореться проти Олени Ніколової у фіналі вагової категорії до 57 кілограмів. Нагадаємо, що перші два місця на турнірі дають право поїхати на Ігри до Японії.

На жаль, Марія Винник та Анна Белінська не змогли завоювати ліцензії на Олімпійські ігри.

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Нагадаємо, раніше кваліфікувалися на Олімпіаду Оксана Лівач і Алла Черкасова.

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Останнім етапом відбору на Ігри в Токіо-2020 стане світовий ліцензійний турнір, який відбудеться в Софії (Болгарія) з 6 по 9 травня.

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Олімпіада-2020 жіноча боротьба

Джерело: XSport

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