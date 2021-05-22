Змінити мову на: RU Перейти до новин
СЬОГОДНІ Спорт Інші новину спорту

Ще одне "золото" Європи їде до України! Романчук – знову найкращий у плаванні

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
22 травня, 20:20
Копіювати лінк
Український плавець Михайло Романчук переміг у фінальному запливі на дистанції 800 метрів вільним стилем і знову випередив італійця Грегоріо Палтріньєрі
Михайло Романчук з "золотом" чемпіонату Європи
Михайло Романчук з "золотом" чемпіонату Європи / Фото: Instagram

Чудову спортивну форму продовжує демонструвати перед Олімпійськими іграми Михайло Романчук. У суботу 24-річний плавець з Рівного став дворазовим переможцем чемпіонату Європи з водних видів спорту, який проходить в угорському Будапешті. У середу Романчук переміг на Євро на дистанції 1500 метрів, а сьогодні прийшов до фінішу першим і на 800-метрівці.

Доля "золота" знову вирішувалася в протистоянні українця з італійцем Грегоріо Палтріньєрі. І знову Михайло обігнав олімпійського чемпіона – цього разу на секунду. Дует лідерів показав час 7.42,61 сек. і 7.43,62, помітно випередивши "бронзового" італійця Габріеле Детті (7.46,10). До речі, у фіналі виступав ще один наш співвітчизник. Але Сергій Фролов показав лише восьмий результат – 7.56,12.

Сексуальна дружина чемпіона, також знаменита легкоатлетка Марина Бех-Романчук, привітала Мішу на своїй сторінці в Instagram коротко і ємко: "Мій герой, моя любов".

Днями в топику і коротких шортиках спортсменка-красуня захопилася фантастичним заходом.

До речі, 2018 року Романчук уже перемагав на чемпіонаті Європи. Тоді в Глазго він став найкращим на дистанціях 400 і 800 метрів.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Опитування
Премьер-лига
#
Команда
І
Г
О
1.
Динамо
26
59:15
65
2.
Шахтар
26
51:19
54
3.
Зоря
26
44:22
50
4.
Колос
26
36:26
41
5.
Ворскла
26
37:30
41
6.
Десна
26
38:32
38
7.
Дніпро-1
26
36:38
30
8.
Львів
26
25:51
29
9.
Олександрія
26
33:37
29
10.
Рух
26
27:39
28
11.
Маріуполь
26
27:41
26
12.
Інгулець
26
24:36
26
13.
Олімпік
26
28:48
22
14.
Минай
26
16:47
18
Опитування
Опитування
Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
10 тез із інтерв'ю

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти