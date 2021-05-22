Ще одне "золото" Європи їде до України! Романчук – знову найкращий у плаванні

Український плавець Михайло Романчук переміг у фінальному запливі на дистанції 800 метрів вільним стилем і знову випередив італійця Грегоріо Палтріньєрі

Михайло Романчук з "золотом" чемпіонату Європи / Фото: Instagram

Чудову спортивну форму продовжує демонструвати перед Олімпійськими іграми Михайло Романчук. У суботу 24-річний плавець з Рівного став дворазовим переможцем чемпіонату Європи з водних видів спорту, який проходить в угорському Будапешті. У середу Романчук переміг на Євро на дистанції 1500 метрів, а сьогодні прийшов до фінішу першим і на 800-метрівці.

Доля "золота" знову вирішувалася в протистоянні українця з італійцем Грегоріо Палтріньєрі. І знову Михайло обігнав олімпійського чемпіона – цього разу на секунду. Дует лідерів показав час 7.42,61 сек. і 7.43,62, помітно випередивши "бронзового" італійця Габріеле Детті (7.46,10). До речі, у фіналі виступав ще один наш співвітчизник. Але Сергій Фролов показав лише восьмий результат – 7.56,12.

Сексуальна дружина чемпіона, також знаменита легкоатлетка Марина Бех-Романчук, привітала Мішу на своїй сторінці в Instagram коротко і ємко: "Мій герой, моя любов".

Днями в топику і коротких шортиках спортсменка-красуня захопилася фантастичним заходом.

До речі, 2018 року Романчук уже перемагав на чемпіонаті Європи. Тоді в Глазго він став найкращим на дистанціях 400 і 800 метрів.