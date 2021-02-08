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Еротичне шоу від бігуна в рожевому купальнику: чоловік зганьбив охорону Супербоула

8 лютого, 10:13

Олена Павлова Олена Павлова

Раніше замість нього на змаганнях бігала пишногруда білявка

Незважаючи на серйозну охорону і жорсткі коронавірусні заходи, Супербоул-2021 не обійшовся без екстравагантного страйкера. У четвертій чверті матчу "Тампа-Бей Баккенірс" – "Канзас-Сіті Чіфс" на поле вибіг чоловік у рожевому купальнику. Він встиг пробігти кілька кіл, перш ніж його схопила охорона. Нагадаємо, що Попелюшка виграла Супербоул-2021, а героєм став 43-річний "джедай" Бреді.

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Судячи з назви еротичного сайту на купальнику, це чергова піар-акція блогера і пранкери російського походження Віталія Здоровецького. Раніше його ресурс просувала пишногруда білявка Кінсі Воланські, яка стала відома київським уболівальникам в травні 2019 року. Тоді дівчина вибігла на поле під час фіналу Ліги чемпіонів.

Чоловік в рожевому купальнику на Супербоула-2021

Чоловік в рожевому купальнику на Супербоула-2021 / Фото: Reuters



Фото Reuters

Відзначимо, що в 2020 році на полі Супербоула намагалася вибігти дівчина, але її схопили до того, як їй вдалося потрапити в трансляцію.

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Раніше ми також повідомляли, що зірку київського фіналу ЛЧ запакували в чемодан і відправили на Гаваї. Кінсі Воланські шокувала всіх на прийомі багажу.

Радість вболівальників "Тампа-Бей Бакканірс" після перемоги в Супербоула Відео: Reuters

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