Дзюдоїстка-красуня Білодід блиснула довгими ногами "на Кубі"

Сексуальна українська чемпіонка світу похвалилася новими кадрами, відвідавши "куточок Куби в Україні" і відчувши подих літа

Дар'я Білодід / Фото: Instagram

Олімпійська надія нашої команди в Токіо Дар'я Білодід встигає займатися багатьма справами. Крім того, що збирає медалі міжнародних змагань з дзюдо, днями найкрасивіша українська спортсменка стала журналісткою. Також 20-річна красуня балує своїх шанувальників фотографіями в соціальних мережах.

Сьогодні Даша поділилася свіжим "луком" на своїй сторінці в Instagram.

Спортсменка побувала на київському Трухановому острові в "кубинському таборі", де відтворили атмосферу держави в Карибському морі. Дівчина блиснула своїми довгими ногами на кадрах і сама, і з подружкою. В Cuba Camp дворазова чемпіонка світу відчула, за її словами, вібрації літа.

Ми писали, як гаряча Білодід в бікіні дивиться футбол – чоловіки в екстазі.

Вміє вона носитиме і серйозніші наряди, що також продемонструвала сьогодні.

Нагадаємо, літні Олімпійські ігри пройдуть в Японії з 23 липня по 8 серпня.

Раніше Білодід показала коня в машині і дитину на руках.

Згадаймо, як нещодавно українка вигравала на чемпіонаті Європи: