Дві українки поборються за шахову корону. На шляху багато росіянок

Сестри Марія та Ганна Музичук потрапили до вісімки найсильніших шахісток, які розіграють право зіграти у матчі за звання чемпіонки світу

Ганна та Марія Музичук - серед учасниць претендентського турніру / Фото: Колаж: Сьогодні

Рада Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ) затвердила оновлені правила жіночого турніру претендентів. У ньому використовуватиметься система плей-офф. Нагадаємо, український гросмейстер побореться з другом Путіна за посаду голови ФІДЕ.

У турнірі візьмуть участь вісім шахісток. Чвертьфінали та півфінали складатимуться з чотирьох партій. У фіналі буде шість партій. За потреби передбачено проведення тай-брейку, повідомляє ФІДЕ.

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У претендентських матчах виступатимуть одразу дві українки. Сестри Марія та Ганна Музичук.

Марія Музичук – 15-та в історії шахів та друга (після Ганни Ушеніної) серед українських шахісток чемпіонка світу. Дворазова чемпіонка України (2012, 2013). У складі жіночої збірної України переможниця командного чемпіонату світу (2013) та командного чемпіонату Європи (2013). Призер шахових Олімпіад.

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Ганна Музичук – триразова чемпіонка світу серед жінок (двічі по бліцу у 2014 та 2016 роках та з швидких шахів 2016 року), триразова чемпіонка Європи серед жінок (двічі по бліцу, у 2007 та 2018 роках, та зі швидких шахів у 2016). Віце-чемпіонка світу серед жінок 2017 року з класичних шахів. Дворазова чемпіонка України (2003, 2014). Призер шахових Олімпіад.

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Цікаво, що від початку війни сестри Музичук виступили проти дискваліфікації спортсменів Росії та Білорусі.

Тепер у них може з'явитися можливість зіграти із росіянками у турнірі претенденток. До речі, одна з представниць Росії у цих змаганнях – Катерина Лагно – колишня українка, яка "перефарбувалася" у 2014 році.

Чвертьфінальні пари претендентського турніру:

Хампі Конеру (Індія) – Марія Музичук (Україна)

Лей Тінцзе (Китай) – Ганна Музичук (Україна)

Олександра Горячкіна (Росія) – Олександра Костенюк (Росія)

Тань Чжуньї (Китай) – Катерина Лагно (Росія)

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Чвертьфінали та півфінальні матчі відбудуться у жовтні – листопаді. А фінальне протистояння пройде у першому кварталі 2023 року.

Переможець турніру претендентів отримає право зіграти проти чинної чемпіонки світу китаянки Цзюй Веньцзюнь у матчі за світову шахову корону.