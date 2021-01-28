Дочка легенди спорту любить фотографуватися голою: неймовірно гарячі фото

Дочка одного з кращих бейсболістів в історії Хосе Кансеко Джозі регулярно викладає інтимні знімки в Instagram, чим вже заробила любов понад мільйона фанатів. З огляду на славу батька, а також матері – відомої моделі Джесіки Кансеко – з раннього дитинства до персони Джозі була прикута увага громадськості, а з ефектними зовнішніми даними дівчині не склало труднощів побудувати успішну кар'єру в модельному бізнесі.
Також дівчина відома відносинами з популярним блогером Логаном Полом, який в лютому битиметься з Флойдом Мейвезером за правилами боксу.
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