Дівчина стала спортсменкою заради мрії дідуся, якого на Олімпіаду не пустили фашисти

Співробітниця бізнес-школи Кембриджського університету Джорджі Коен кілька років тому круто змінила своє життя. Вона вирішила стати першою скелетоністкою в історії Ізраїлю, яка поїде на Олімпійські ігри.

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Довгий час для Джорджі спорт був всього лише хобі, поки вона не дізналася історію свого дідуся.

Моріс Коен був євреєм з Індії. Займався крикетом, хокеєм, водним поло. Входив до складу збірної, яка повинна була поїхати на літні Ігри-1936 в Берлін. Однак антиєврейські настрої у фашистській Німеччині були настільки високі, що побоюючись за життя Моріса його не включили в національну команду.

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Коен так і не виконав свою мрію брати участь в Олімпійських іграх, але тепер це спробує зробити його внучка. Джорджі вперше спробувала скелетон в 24 роки. У 2018 році вона приєдналася до збірної Ізраїлю, поєднуючи тренування з роботою.

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Зараз вся основна підготовка 32-річної Коен спрямована на майбутній сезон. Кваліфікація на Олімпіаду в Пекін почнеться в жовтні: Джорджі потрібно здорово виступити на міжнародних стартах і спробувати заробити якомога більше очок, які будуть враховуватися в рейтингу. Коен постарається зробити все можливе, щоб через 86 років виконати мрію дідуся.

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