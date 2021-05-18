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Депутатка-спортсменка і ще дві українські красуні в гонитві за діамантами на елітному турнірі

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
18 травня, 14:39
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У британському Гейтсхеді в неділю відбудеться перший етап легкоатлетичної "Діамантової ліги", де виступлять наші Левченко, Магучіх і Саладуха
Ольга Саладуха
Ольга Саладуха / Фото: Reuters

Рівно за два місяці до початку Олімпійських ігор в Токіо відкривається літній сезон в легкій атлетиці. Перший турнір елітної "Діамантової ліги" запланований у Великій Британії на 23 травня. Збираються приїхати в Гейтсхед і троє українок.

Тим часом, сексі-блондинка Левченко злилася в поцілунку з брюнетом.

На офіційному сайті турніру з'явилися стартові листи. У стрибках у висоту виступатимуть наші красуні Юлія Левченко та Ярослава Магучіх. Нагадаємо, нещодавно 19-річна Магучіх із Дніпра злетіла на 206 см, показавши третій результат в історії.

Ярослава Магучіх. Фото: REUTERS/Matthias Hangst
Ярослава Магучіх. Фото: REUTERS/Matthias Hangst

В тренді

А в потрійному стрибку заявлена досвідчена Ольга Саладуха, яка останнім часом поєднує спорт з діяльністю депутата Верховної Ради. Старт покаже, чи зможе колишня чемпіонка світу і Європи на щось серйозне розраховувати на Олімпіаді.

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З урахуванням пандемії коронавірусу не всі найсильніші спортсмени зважилися відправитися до Британії. Однак у стрибках у висоту конкуренція буде висока. Дивіться, як Юля Левченко пройшла вакцинацію

Юлія Левченко. Вакцинація від коронавірусу Відео: Instagram

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

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