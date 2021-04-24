Депутат Беленюк взяв "бронзу" на чемпіонаті Європи: відео сутички за медаль

Після провалу в чвертьфіналі європейської першості борець-політик виграв два поєдинки, що дозволило йому заскочити на п'єдестал – як це було

Жан Беленюк / Фото: Twitter

Спортсмен-депутат Жан Беленюк, який напередодні сенсаційно програв сербу з грузинським корінням Зурабу Датунашвілі в 1/4 фіналу чемпіонату Європи з греко-римської боротьби, все-таки не залишився без медалі на турнірі у Варшаві.

Реклама

У ваговій категорії 87 кг Беленюк завоював в столиці Польщі "бронзу".

Після поразки в чвертьфіналі від Датунашвілі Беленюк здолав хорвата В'єкослава Лубурича, а потім в поєдинку за третє місце виявився сильнішим за німця польського походження Дениса Кудли. Їхнє протистояння завершилося внічию 1:1, але перемогу присудили депутату Верховної Ради України, оскільки за ним було останнє очко.

Відео бронзової сутички Беленюка

Реклама

Успішніше Жан Беленюк розраховує виступити влітку на Олімпіаді в Токіо, хоча чемпіон Європи-2020 Семен Новіков вважає, що право змагатися там від України Жан ще повинен підтвердити в сутичці з ним.

Додамо, що перед Євро в Польщі Беленюк хвалився суперформою, опублікувавши відео, як він на килимі розкидає чотирьох суперників, котрі нападали на нього по черзі.

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама