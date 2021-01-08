Русский
$ 28,4
34,85
  1. Спорт
  2. Інші новину спорту

Депутат Беленюк повертається на килим вперше з осені 2019 року

8 січня, 11:42

Олена Павлова Олена Павлова

Останній раз Жан боровся 15 місяців тому, коли став чемпіоном світу

Срібний призер Олімпійських ігор-2016 Жан Беленюк на час залишить свої обов'язки депутата ВР і знову вийде на килим. Збірна України з греко-римської боротьби почне олімпійський рік на міжнародному турнірі в Хорватії – Гран-Прі Zagreb Open 16-17 січня. Раніше Беленюк показав себе в образі ченця Шаоліня.

Реклама

Жан Беленюк

Жан Беленюк / Фото: Instagram

Головний тренер збірної України Сергій Андрєєв включив в заявку на турнір 10 борців на чолі зі срібним призером Олімпійських ігор в Ріо Жаном Беленюком, який не виступав з вересня 2019 року, коли став чемпіоном світу. А ось чемпіон Європи та відкриття 2020 року Семен Новіков, який виступає у вазі Беленюка, отримав відпочинок. У грудні Новіков взяв "бронзу" Кубка світу.

Реклама

/ Фото: AFP

Збірна України виступить у Загребі в наступному складі: 72 кг – Парвіз Насибов, Володимир Яковлєв (77 кг), Ясаф Зейналов, Ельмар Нуралієв (всі – 72 кг), Ярослав Фільчаков (82 кг), Жан Беленюк (87 кг), Владлен Козлюк, Зелімхан Дзигасов (97 кг), Олександр Чернецький, Микола Кучмій (130 кг).

Читайте також: У Тайсона і Джонса – залізні яйця: Беленюк радий, що бій не був дешевою постановкою

Відзначимо, що з 11 січня збірна розпочне підготовку до турніру на зборах в Конча-Заспі. Але Беленюк регулярно тренується.

Реклама

Раніше ми розповідали, що борець-депутат Жан Беленюк за вісім днів вилікувався від коронавірусу. Свої симптоми він описував так: "Температура пару днів в районі 37 градусів. Невелика ломота в тілі, під вечір болить голова".

Жан Беленюк заразився коронавірусом Відео: Instagram

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

депутати змагання Жан Беленюк боротьба греко-римська борець
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Її називають найкрасивішою фігуристкою Росії. А їй всього 18 років
Її називають найкрасивішою фігуристкою Росії. А їй всього 18 роківІнші
Білодід на свята показала спокусливе фото в топіку
Білодід на свята показала спокусливе фото в топікуІнші
Чемпіонки й красуні: хто найкраща спортсменка України 2020 року? Опитування
Чемпіонки й красуні: хто найкраща спортсменка України 2020 року? ОпитуванняІнші
Зняла з себе костюм: сексі Бех запостила перше відверте фото в 2021-му
Зняла з себе костюм: сексі Бех запостила перше відверте фото в 2021-муІнші
Продає себе за п'ять доларів. Гімнастка обіцяла завершити кар'єру в порно, але не дотримала слова
Продає себе за п'ять доларів. Гімнастка обіцяла завершити кар'єру в порно, але не дотримала словаІнші
Табу на нижню білизну: неслухняна словацька спортсменка почала 2021 рік з оголення
Табу на нижню білизну: неслухняна словацька спортсменка почала 2021 рік з оголенняІнші

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти