Депутат Беленюк повертається на килим вперше з осені 2019 року

Останній раз Жан боровся 15 місяців тому, коли став чемпіоном світу

Срібний призер Олімпійських ігор-2016 Жан Беленюк на час залишить свої обов'язки депутата ВР і знову вийде на килим. Збірна України з греко-римської боротьби почне олімпійський рік на міжнародному турнірі в Хорватії – Гран-Прі Zagreb Open 16-17 січня. Раніше Беленюк показав себе в образі ченця Шаоліня.

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Жан Беленюк / Фото: Instagram

Головний тренер збірної України Сергій Андрєєв включив в заявку на турнір 10 борців на чолі зі срібним призером Олімпійських ігор в Ріо Жаном Беленюком, який не виступав з вересня 2019 року, коли став чемпіоном світу. А ось чемпіон Європи та відкриття 2020 року Семен Новіков, який виступає у вазі Беленюка, отримав відпочинок. У грудні Новіков взяв "бронзу" Кубка світу.

Реклама / Фото: AFP

Збірна України виступить у Загребі в наступному складі: 72 кг – Парвіз Насибов, Володимир Яковлєв (77 кг), Ясаф Зейналов, Ельмар Нуралієв (всі – 72 кг), Ярослав Фільчаков (82 кг), Жан Беленюк (87 кг), Владлен Козлюк, Зелімхан Дзигасов (97 кг), Олександр Чернецький, Микола Кучмій (130 кг).

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Відзначимо, що з 11 січня збірна розпочне підготовку до турніру на зборах в Конча-Заспі. Але Беленюк регулярно тренується.

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Раніше ми розповідали, що борець-депутат Жан Беленюк за вісім днів вилікувався від коронавірусу. Свої симптоми він описував так: "Температура пару днів в районі 37 градусів. Невелика ломота в тілі, під вечір болить голова".

Жан Беленюк заразився коронавірусом Відео: Instagram

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