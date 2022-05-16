Деолімпізація! Росія та Білорусь не покажуть Олімпійські ігри

Міжнародний олімпійський комітет усунув дві країни від тендеру на трансляцію зимової Олімпіади 2026 року та літньої Олімпіади-2028

Росія залишилася без спорту через війну в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія та Білорусь за розв'язання війни проти України не допущені до участі у тендері на придбання телевізійних прав для показу Олімпійських ігор.

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Тендерні документи на трансляцію Ігор 2026 та 2028 року приймалися до 25 квітня. Про це повідомляється в прес-релізі Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

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У 2026 році зимові Олімпійські ігри приймуть італійські Мілан та Кортіна-д'Ампеццо. А літні змагання 2028 року відбудуться у Лос-Анджелесі (США).

Раніше ми писали, що російським олімпійцям не видадуть обіцяні авто. Справа в тому, що через санкції в країні немає нових іномарок.