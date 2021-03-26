Дайте йому титул, поки ніхто не постраждав: боєць чумовими прийомом ледь не зламав суперникові шию

Російський боєць змішаних єдиноборств Іслам Омаров здобув перемогу над своїм співвітчизником Бібертом Туменовим на турнірі ACA 120. Переможця вдалося визначити лише суддівським рішенням, але глядачам надовго запам'ятається прийом Омарова в кінці другого раунду.

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Омаров схопив суперника біля сітки і різко кинув головою вниз. Туменов так міг і шию зламати, але, на щастя, боєць уникнув серйозної травми і продовжив бій.

У коментарях під відео вболівальники порівнюють кидок Іслама з "дагестанськими авіалініями", а один з них запропонував "віддати йому титул, поки ніхто не постраждав". Відзначимо, що Омаров здобув 10-ту перемогу поспіль.

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