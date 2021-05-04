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Данський бадмінтоніст, який заразився коронавірусом у Києві, найняв літак і в капсулі полетів додому

4 травня, 15:54

Олег Люлька Олег Люлька

Віктор Аксельсен серйозно витратився, щоб після чемпіонату Європи в Україні, де у нього діагностували COVID-19, оперативно повернутися на батьківщину

Данський бадмінтоніст Віктор Аксельсен, який після півфіналу чемпіонату Європи в Києві отримав звістку про позитивний тест на коронавірус і через це не зміг поборотися за "золото", повернувся до Данії.

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Для цього срібний призер київського Євро орендував літак і оплатив послуги медиків, які супроводжували його в дорозі. При цьому Аксельсен постійно перебував у спеціальній захисній капсулі.

"Насамперед хочу подякувати всім за ваші душевні повідомлення. Це приголомшлива підтримка, яка радує і дає мені нову енергію в цій незвичайній ситуації, – написав у себе в Facebook перед відльотом з Києва 27-річний Віктор Аксельсен. – З тих пір як я здав позитивний тест на коронавірус, я був в ізоляції в номері готелю в Україні. У мене тільки дуже незначні симптоми (не відчуваю запаху і смаку), але в іншому все гаразд"

"Після роздумів і розмов з моїм колективом я вирішив особисто оформити і оплатити приватний літак швидкої допомоги, який безпечно транспортує мене додому в Данію, звичайно ж, згідно з усіма діючими коронавірусними обмеженнями"

"Мене будуть перевозити – спочатку швидка, потім літак і нарешті ще одна швидка в Данії. Протягом всієї дороги я буду перебувати в так званій ізоляційної камері (IsoArk N36- 7)"

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"В дорозі мною опікуватиметься медперсонал, який подбає про те, щоб я благополучно дістався додому, не піддаючи інших ризику зараження. Мене "випустять" з ізоляційної камери тільки в Копенгагені. Звичайно ж, після повернення до Данії мене чекає ще одне тестування на коронавірус"

Раніше ми писали, що медалі чемпіонату Європи з біатлону в Києві вручав дрон.

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