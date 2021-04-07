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Та скільки можна! Двох олімпійських чемпіонів з Росії покарали за допінг

7 квітня, 18:52

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Спортсменів дискваліфікували на чотири роки

Олімпійські чемпіони з легкої атлетики росіяни Наталя Антюх і Андрій Сильнов дискваліфіковані на чотири роки за порушення антидопінгових правил. Про це повідомляє прес-служба Спортивного арбітражного суду.

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Як повідомлялося раніше на офіційному сайті Незалежноuj органу по цілісності легкої атлетики, Антюх і Сильнов підозрювалися у вживанні допінгу на підставі доповіді Річарда Макларена.

Також в справі згадуються метальниця молота Оксана Кондратьєва і легкоатлетка Олена Соболєва. Всім їм інкримінувалося використання забороненої речовини і (або) методу.

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38-річну Соболєву в результаті дискваліфікували на вісім років з анулюванням результатів, а 35-річну Кондратьєву – на чотири.

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39-річна Наталія Антюх – олімпійська чемпіонка Лондона-2012 в бігу на 400 м з бар'єрами і дворазовий призер Афін-2004. У січні минулого року вона покинула пост глави спорткомітету Санкт-Петербурга.

36-річний Сильнов виграв Олімпіаду-2008 в стрибках у висоту.

Нагадаємо, що за недавні махінації з допінгом в Московській лабораторії Росія була відсторонена від всіх міжнародних змагань до кінця 2022 року.

Додамо, що на Олімпійських іграх Росію будуть називати словом з трьох букв. А замість прапора будуть використовувати обрізану емблему Олімпійського комітету.

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допінг російські спортсмени
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